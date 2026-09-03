Ο Λιούις Χάμιλτον «έσκασε» στη Μόντσα με τη νέα του F40

Εν μέσω καύσωνα, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, πραγματοποίησε μια άκρως συμβολική εμφάνιση στη Μόντσα, λίγο πριν από την έναρξη του Grand Prix Ιταλίας. Ο Βρετανός οδηγός έφτασε στην πίστα οδηγώντας τη δική του, πρόσφατα ανακατασκευασμένη, Ferrari F40, τραβώντας όλα τα βλέμματα και συνδέοντας το παρόν του με την πλούσια ιστορία της ιταλικής ομάδας. Η κίνηση αυτή, λίγο πριν ενταχθεί επίσημα στη Scuderia, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η εντυπωσιακή άφιξη στη Μόντσα

Ο Λιούις Χάμιλτον, γνωστός για την ικανότητά του να μετατρέπει ακόμη και την άφιξή του σε ένα Grand Prix σε γεγονός, δεν χρειάστηκε αυτή τη φορά κάτι περισσότερο από ένα από τα πιο σημαντικά αυτοκίνητα στην ιστορία της Ferrari. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε στη Μόντσα για την ημέρα των μέσων ενημέρωσης, οδηγώντας τη δική του Ferrari F40.

Ντυμένος με ένα μαύρο κοστούμι, ένα καφέ παλτό και ένα καπέλο, ο οδηγός μπήκε στο paddock με την κόκκινη F40, η οποία έφερε πινακίδα με τον αριθμό 44. Πριν συνεχίσει προς τις εγκαταστάσεις της ομάδας, σταμάτησε για φωτογραφίες, δημιουργώντας μια εικόνα που παρέπεμπε ευθέως στην πρώτη ημέρα του ως οδηγός της Ferrari στο Μαρανέλο.

Ο συμβολισμός της Ferrari F40

Η επιλογή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου από τον Χάμιλτον δεν ήταν τυχαία. Τον Ιανουάριο του 2025, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Μαρανέλο ως μελλοντικός οδηγός της Ferrari, ο Βρετανός είχε φωτογραφηθεί δίπλα σε μία F40. Η φωτογραφία αυτή είχε τραβηχτεί έξω από το ιστορικό σπίτι του Έντσο Φεράρι.

Η συγκεκριμένη εικόνα αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο κεφάλαιο της νέας του εποχής με τη Scuderia Ferrari. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωτογραφίες που συνδέθηκαν με τη μεταγραφή του Χάμιλτον στην ιταλική ομάδα, υπογραμμίζοντας τη βαθιά σύνδεση με την κληρονομιά της Ferrari.

Η ιστορία του εμβληματικού μοντέλου

Η Ferrari F40 κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και στη ζωή του Βρετανού οδηγού, πολύ πριν φορέσει τα κόκκινα της Ferrari. Το μοντέλο παρουσιάστηκε το 1987, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Ferrari.

Επιπλέον, η F40 ήταν το τελευταίο αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε προσωπικά από τον ιδρυτή της εταιρείας, Έντσο Φεράρι, πριν από τον θάνατό του το 1988. Η ωμή της σχεδίαση, ο V8 twin-turbo κινητήρας της και η απουσία των ηλεκτρονικών βοηθημάτων που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα supercars, την κατέστησαν ένα από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα που έχουν βγει από το Μαρανέλο.

Το παιδικό όνειρο του Χάμιλτον

Λίγες ημέρες πριν από την άφιξή του στη Μόντσα, ο Λιούις Χάμιλτον είχε αποκαλύψει ότι κατάφερε να αποκτήσει τη δική του Ferrari F40. Με αυτή την κίνηση, εκπλήρωσε ένα όνειρο που είχε από παιδί, όπως ο ίδιος δήλωσε.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάμιλτον έγραψε: «Η δική μου F40. Είναι το αυτοκίνητο των ονείρων μου για όσο μπορώ να θυμάμαι. Ως παιδί ονειρευόμουν ότι κάποτε θα αποκτούσα μία. Όταν πήγα στη Ferrari, φρόντισα να υπάρχει μία μαζί μου την πρώτη ημέρα στο Μαρανέλο. Τόσο μεγάλη σημασία έχει για εμένα».

Η σημασία του Grand Prix Ιταλίας

Η εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον με την F40 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του τόπου και της χρονικής στιγμής. Η Μόντσα αποτελεί το αγωνιστικό σπίτι της Ferrari, έναν τόπο με βαθιά ιστορία και παράδοση για την ιταλική ομάδα. Το Grand Prix Ιταλίας είναι το σημαντικότερο τριήμερο της χρονιάς για τη Scuderia και τους πιστούς της οπαδούς, τους «tifosi».

Παράλληλα, η Ferrari τιμά φέτος τα 30 χρόνια από την πρώτη νίκη του Μίκαελ Σουμάχερ στη Μόντσα με την ιταλική ομάδα. Η ειδική εμφάνιση της SF-26, του μονοθεσίου της Ferrari, είναι εμπνευσμένη από αυτή την επέτειο, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο συμβολισμού στην παρουσία του Χάμιλτον με την F40.

Με πληροφορίες από: Gazzetta