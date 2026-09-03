Ο Αζεντίν Ουναΐ στέλνει μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Τα λέμε το βράδυ στο γήπεδο»

Ο Αζεντίν Ουναΐ, η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για το φετινό καλοκαίρι, θα δώσει το «παρών» το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στη Νίκη Βόλου, στο πλαίσιο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με αφορμή την παρουσία του, ο Ουναΐ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, καλώντας τους να βρεθούν στο γήπεδο.

Η επιστροφή του Μαροκινού μέσου

Η απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ ολοκληρώθηκε χθες βράδυ, σηματοδοτώντας μία σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έκαναν πράξη την επιθυμία των οπαδών τους, φέρνοντας ξανά τον Μαροκινό μέσο στην ομάδα. Ο Ουναΐ είναι πλέον ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας το ρόστερ του συλλόγου.

Η μεταγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες του φετινού καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα, με την επιστροφή του να έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Το κάλεσμα στους φιλάθλους

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν έχασε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μέσα από τα social media του «τριφυλλιού», ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής απηύθυνε κάλεσμα στους οπαδούς να δώσουν το «παρών» στο ΟΑΚΑ.

Στο πρώτο του μήνυμα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ, ο Ουναΐ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γεια σε όλους. Επέστρεψα. Θα σας δω στο γήπεδο το βράδυ. Τα λέμε εκεί». Με αυτό τον τρόπο, κάλεσε τους φιλάθλους να τον υποδεχτούν και να στηρίξουν την ομάδα στην αποψινή αναμέτρηση.

Παρουσία στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Αζεντίν Ουναΐ θα βρεθεί απόψε το βράδυ στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου. Η αναμέτρηση αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, και ο Μαροκινός μέσος θα έχει την ευκαιρία να δει τη νέα του ομάδα εν δράσει.

Η παρουσία του στις κερκίδες του γηπέδου θα του επιτρέψει να πάρει μία πρώτη «γεύση» από το κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στους αγώνες του Παναθηναϊκού. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να είναι σημαντική για την προσαρμογή του στον σύλλογο και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πιθανό ντεμπούτο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Πέρα από την αποψινή του παρουσία στο ΟΑΚΑ, ο Αζεντίν Ουναΐ ενδέχεται να πραγματοποιήσει το δεύτερο ντεμπούτο του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» σε λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, υπάρχει πιθανότητα να αγωνιστεί την Κυριακή, 06 Σεπτεμβρίου του 2026.

Το πιθανό αυτό ντεμπούτο αναμένεται να γίνει στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αυτή η αναμέτρηση θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Μαροκινό μέσο να δείξει τις ικανότητές του στον αγωνιστικό χώρο, μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit