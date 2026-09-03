Ολυμπιακός: Χωρίς Παπανικολάου και Λαρεντζάκη στο τουρνουά του Ηρακλείου

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα πρώτα δυνατά φιλικά παιχνίδια της σεζόν, συμμετέχοντας στο «CRETE IBT» που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το τουρνουά, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου, αποτελεί σημαντικό τεστ για τους Πειραιώτες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη EuroLeague. Από την αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα απουσιάζουν δύο βασικά στελέχη, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, για διαφορετικούς λόγους.

Το τουρνουά «CRETE IBT» στο Ηράκλειο

Οι «ερυθρόλευκοι» θα λάβουν μέρος στο Crete International Basketball Tournament, ένα τουρνουά που φιλοξενείται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αναμένεται να προσφέρει σημαντικές αγωνιστικές δοκιμές. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι οι πρώτες δυνατές φιλικές για την ομάδα του Πειραιά, καθώς προετοιμάζεται για τις απαιτήσεις της νέας σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, τη EuroLeague.

Στο πλαίσιο του τουρνουά, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στο ίδιο τουρνουά συμμετέχουν επίσης η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Η παρουσία αυτών των ομάδων εγγυάται υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και χρήσιμα συμπεράσματα για τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων

Το τουρνουά ξεκινά την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, με τους δύο ημιτελικούς. Ο πρώτος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18:30 και θα φέρει αντιμέτωπες την Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Τρεις ώρες αργότερα, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός, όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσε.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, με τους αγώνες κατάταξης. Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι για την τρίτη θέση, ενώ ο μεγάλος τελικός του «CRETE IBT» θα διεξαχθεί στις 20:30. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει στην ομάδα του Πειραιά την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε διαφορετικά σενάρια αγώνων.

Η απουσία του Κώστα Παπανικολάου

Από την αποστολή του Ολυμπιακού για το τουρνουά της Κρήτης θα απουσιάσει ο Κώστας Παπανικολάου. Ο έμπειρος φόργουορντ δεν είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είχε ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός και από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η απουσία του Παπανικολάου αποτελεί ένα σημαντικό κενό για τους «ερυθρόλευκους» στα πρώτα φιλικά της σεζόν, καθώς ο παίκτης είναι ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του προπονητή, γεγονός που επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή της προετοιμασίας.

Η περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Ένας ακόμα παίκτης που δεν θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο με την αποστολή του Ολυμπιακού είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Η απουσία του Λαρεντζάκη δεν οφείλεται σε τραυματισμό, αλλά σε εξελίξεις που αφορούν το μέλλον του στην ομάδα. Ο παίκτης βρίσκεται ουσιαστικά εκτός του αγωνιστικού πλάνου των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την ΑΕΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποδέσμευσή του και να συνεχίσει την καριέρα του στην αθηναϊκή ομάδα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο ρόστερ του Ολυμπιακού λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit