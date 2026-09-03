Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις του τριφυλλιού

Οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στην Αθήνα και ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις του «τριφυλλιού», σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες. Η επιστροφή τους έρχεται καθώς τελειώνουν τα «παράθυρα» των εθνικών διοργανώσεων, επιτρέποντας στην ομάδα να συνεχίσει την προετοιμασία της με μεγαλύτερη πληρότητα. Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε την παρουσία των παικτών μέσω της επίσημης σελίδας της στο X, ενημερώνοντας τους φιλάθλους για τις τελευταίες εξελίξεις στην προετοιμασία της ομάδας.

Επιστροφή μετά τις εθνικές υποχρεώσεις

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, πέντε διεθνείς παίκτες ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για τους Ντίνο Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα. Αυτοί οι αθλητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους με τις αντίστοιχες Εθνικές Ομάδες τους και πλέον βρίσκονται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας για τις προπονήσεις.

Η επιστροφή τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η περίοδος των διεθνών «παραθύρων» έφτασε στο τέλος της, επιτρέποντας στους παίκτες να αφοσιωθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα πλέον μπορεί να δουλέψει με το σύνολο των διαθέσιμων αθλητών της, ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών αναμετρήσεων και της έναρξης των επίσημων διοργανώσεων.

Πρώτη προπόνηση για τρεις παίκτες

Μεταξύ των παικτών που ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις, τρεις εξ αυτών πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Ίζακ Μπόνγκα και Μπράνκου Μπάντιο. Η παρουσία τους στο «Telekom Center Athens» σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους με το «τριφύλλι» στο προπονητικό κομμάτι.

Οι τρεις αυτοί αθλητές συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, ξεκινώντας την προσαρμογή τους στο αγωνιστικό πλάνο και τη φιλοσοφία της ομάδας. Η ενσωμάτωσή τους είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του ρόστερ και την ενίσχυση της χημείας μεταξύ των παικτών, κάτι που είναι απαραίτητο για την αγωνιστική τους πορεία.

Το «Telekom Center Athens» υποδέχτηκε τους παίκτες

Οι προπονήσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Telekom Center Athens». Εκεί, οι διεθνείς παίκτες συναντήθηκαν με τους υπόλοιπους αθλητές του Παναθηναϊκού και ξεκίνησαν το κοινό τους προπονητικό πρόγραμμα. Η πράσινη ΚΑΕ φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το κοινό για την εξέλιξη αυτή, δημοσιεύοντας σχετικές πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό στην επίσημη σελίδα της στο X.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ επιβεβαίωσε την παρουσία των παικτών και την έναρξη των κοινών προπονήσεων, δίνοντας το στίγμα της επιστροφής στην κανονικότητα για την ομάδα μετά τις διεθνείς υποχρεώσεις. Το «Telekom Center Athens» αποτελεί το κέντρο των προπονητικών δραστηριοτήτων του συλλόγου, όπου οι αθλητές προετοιμάζονται εντατικά για τις επερχόμενες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Απουσίες λόγω τραυματισμών

Παρά την επιστροφή των διεθνών, η ομάδα του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει ορισμένες σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν ήταν παρόντες στις προπονήσεις. Και οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, γεγονός που τους κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης και προπονήσεων για την ώρα, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Οι απουσίες αυτές είναι γνωστές στην ομάδα και αφορούν σημαντικούς παίκτες για το ρόστερ. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο, καθώς η ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή τους είναι προτεραιότητα για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στις προπονήσεις και τους αγώνες του Παναθηναϊκού στο άμεσο μέλλον, ενισχύοντας την αγωνιστική δύναμη του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta