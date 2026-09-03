Η ΑΕΚ και η διαχρονική στρατηγική της στις μεταγραφές

Η ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ενίσχυση των ομάδων και το ύψος των μπάτζετ. Ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζει την υποχρέωση ενίσχυσης του ανταγωνισμού και εκφράζει την απορία του για την επαναλαμβανόμενη συζήτηση γύρω από την ΑΕΚ και το μεταγραφικό της μπάτζετ κάθε τέτοια εποχή. Η συζήτηση αυτή αφορά το αν οι κινήσεις που έγιναν θα καταστήσουν την ομάδα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, κάτι που απασχολεί τους φιλάθλους.

Η συζήτηση για τις μεταγραφές και το μπάτζετ

Καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, η συζήτηση επικεντρώνεται, όπως πάντα τέτοια εποχή, στην ενίσχυση των ομάδων. Ο κόσμος της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τον ερχομό του Σαββίδη, περιμένει να διαπιστώσει αν οι κινήσεις που έγιναν θα εξασφαλίσουν στην ομάδα του τον τίτλο.

Αυτή η προσδοκία είναι δικαιολογημένη, αν και έχει αποδειχθεί παντοιοτρόπως ότι τα χρήματα τις περισσότερες φορές δεν παίζουν μπάλα. Υπάρχουν, βέβαια, εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως οι περιπτώσεις της Τσέλσι, της Σίτι και της Παρί, όπου δαπανήθηκαν όχι απλά πολλά, αλλά απίστευτα και παράλογα ποσά. Αυτό συμβαίνει για να αποδοθεί σωστά τι έχει συμβεί και όχι για να επιβεβαιωθεί η άποψη ότι τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία στο ποδόσφαιρο, κάτι που δεν αποτελεί τον κανόνα.

Το φετινό καλοκαίρι της ΑΕΚ και οι δαπάνες

Ο Γιώργος Τσακίρης σημειώνει ότι ο πρόλογος και το σύνολο του κειμένου του δεν αποτελούν δικαιολογία για το γεγονός ότι η ΑΕΚ κινήθηκε συγκριτικά με τους υπόλοιπους σε «ρηχά νερά» το φετινό καλοκαίρι. Αντιθέτως, τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί και ο ανταγωνισμός στην αξιολόγηση.

Είναι σημαντικό να μην ξεχνιέται και να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, καθώς, αν κρίνουμε διαχρονικά τα ποσά που διαθέτει η Ένωση στο μεταγραφικό της μπάτζετ, πρόκειται για το πιο δαπανηρό καλοκαίρι στην ιστορία της. Αυτό συνέβη βέβαια με σημαντικά έσοδα, τα οποία πρέπει να αναφερθούν για την πλήρη εικόνα.

Ερωτήματα για συγκεκριμένες μεταγραφικές κινήσεις

Παρά τις συνολικά αυξημένες δαπάνες, εκφράζονται απορίες σχετικά με συγκεκριμένες μεταγραφικές επιλογές της ΑΕΚ. Ο συντάκτης αδυνατεί να κατανοήσει γιατί ο Δικέφαλος δεν προχώρησε στην προσθήκη δεξιού μπακ. Επίσης, τίθεται το ερώτημα για την απόκτηση βασικού αριστερού μπακ.

Αν και αποκτήθηκε ο Λυκογιάννης, ο οποίος διαθέτει παραστάσεις και αναμένεται να προσφέρει πολλά στην πορεία, η ανάγκη για έναν βασικό αριστερό μπακ παραμένει. Επιπλέον, αναφέρεται η απουσία ενός στόπερ που θα μπορούσε να υπολογίζεται όπως οι Μουκουντί και Ρέλβας. Οι αποφάσεις για αυτές τις κινήσεις ελήφθησαν από τους Νίκολιτς και Ριμπάλτα, οι οποίοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα των επιλογών τους.

Η διαχρονική προσέγγιση της ΑΕΚ στο μπάτζετ

Ο συντάκτης αδυνατεί να μπει στη διαδικασία να καταλάβει γιατί πρέπει κάθε φορά να συζητείται το μπάτζετ της ΑΕΚ και αν κατέχει την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση στον ανταγωνισμό, καθώς και ποια είναι η σημασία αυτού του ζητήματος. Η Ένωση, όχι μόνο πέρυσι, αλλά διαχρονικά, ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το περισσότερο «μαρούλι» στην αγορά για την ενίσχυσή της.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ κατάφερνε να δημιουργήσει τις συνθήκες για να κυριαρχήσει στην Ελλάδα και να κατακτήσει τίτλους. Ακόμη και στη σούπερ τριετία του '90 με τον Μπάγεβιτς, η ομάδα διέθετε το τρίτο μπάτζετ μεταξύ του ανταγωνισμού, ευρισκόμενη πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta