Ο Λάντερς Νόλεϊ μίλησε για την επιστροφή στην Ελλάδα, την ΑΕΚ και τον Φρανκ Μπάρτλεϊ

Ο Λάντερς Νόλεϊ, ένα από τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ της ΑΕΚ, μίλησε για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τους στόχους του με την Ένωση. Ο παίκτης αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στη νέα του ομάδα, εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ξανά στη χώρα και μίλησε με θερμά λόγια για τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς και για τον φίλο και συμπαίκτη του, Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η προσαρμογή στην ΑΕΚ

Ο Λάντερς Νόλεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τον Άρη, ενισχύοντας το ρόστερ της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν. Ο ίδιος δήλωσε πως η Ελλάδα είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και ανυπομονούσε να έρθει για να κερδίσει έναν τίτλο και να διασκεδάσει.

Ο ποιοτικός περιφερειακός, ο οποίος την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος και αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στη Γαλλία, βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας με την Ένωση. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπέροχη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα και τον τρόπο παιχνιδιού της.

Ο ρόλος του Φρανκ Μπάρτλεϊ και οι συμπαίκτες

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την απόφαση του Νόλεϊ να ενταχθεί στην ΑΕΚ. Ο Νόλεϊ ανέφερε ότι νιώθει άνετα με πολλούς παίκτες της ομάδας, μεταξύ των οποίων ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Γουίλιαμς και ο Νέλι Τζόζεφ.

Σχετικά με τη συνύπαρξή του με τον Μπάρτλεϊ, ο Νόλεϊ δήλωσε ότι έχουν παίξει ξανά μαζί, έχοντας περάσει μία περίοδο στους Πέλικανς. Χαρακτήρισε τη συνεργασία τους ως «ουάου» και «διασκεδαστική», τονίζοντας πως είναι ευχάριστο να παίζει κανείς με τον καλύτερο παίκτη του BCL, καθώς του κάνει τη δουλειά πιο εύκολη.

Η συνεργασία με τον Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Λάντερς Νόλεϊ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον προπονητή της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα. Τον περιέγραψε ως «υπέροχο τύπο, ειλικρινή και άμεσο».

Ο παίκτης εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Σάκοτα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στο προπονητικό επιτελείο και τη συνεργασία που θα αναπτύξουν.

Στόχοι και αισιοδοξία για τη νέα σεζόν

Αναφορικά με την προσωπική του απόδοση και την πιθανότητα να έχει μία αντίστοιχη σεζόν με την περσινή, όπου ήταν στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, ο Νόλεϊ δήλωσε αισιόδοξος. «Είμαι σίγουρος, δουλεύω σκληρά κάθε μέρα», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι εμπιστεύεται τη δουλειά του, τους συμπαίκτες του και τους προπονητές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «όλα θα πάνε καλά» για την ομάδα και τον ίδιο.

Η προοπτική του Basketball Champions League

Ο Λάντερς Νόλεϊ εξέφρασε την ισχυρή του πεποίθηση για τις δυνατότητες της ΑΕΚ στο φετινό Basketball Champions League. Η ομάδα έχει ήδη δύο σερί Final Four και έναν χαμένο τελικό στη διοργάνωση, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες.

Ο παίκτης τόνισε ότι νιώθει πολύ σίγουρος με όσα διαθέτει η ομάδα, καθώς αισθάνεται πως είναι δυνατή σε κάθε θέση, από το «1» μέχρι το «5». Επίσης, υπογράμμισε την ύπαρξη ενός καλού και δυνατού προπονητικού επιτελείου, δηλώνοντας ότι «απλά πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα» για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta