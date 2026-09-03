Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Έναρξη υποχρεώσεων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενος τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση αυτή έρχεται για τους «πράσινους» λίγες ημέρες μετά το νικηφόρο ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η ομάδα έχει μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς την Κυριακή ακολουθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού της σεζόν, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η νέα μορφή της League Phase

Η φετινή League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει συνολικά 16 ομάδες. Κάθε μία από αυτές τις ομάδες θα δώσει τέσσερις αγώνες, με όλες να συγκεντρώνουν βαθμούς σε μία ενιαία βαθμολογία.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 έως 12 θα συνεχίσουν μέσω μονών αγώνων πλέι οφ, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Επιπλέον, υπάρχει υποχρέωση στην αρχική ενδεκάδα για την παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.

Η πορεία του Παναθηναϊκού

Το «τριφύλλι» προέρχεται από μια επιτυχημένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, όπου επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδειακού με σκορ 2-0. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με αυτογκόλ.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι «πράσινοι» δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, έχοντας μάλιστα και δοκάρι με τον Λιβάι Γκαρσία. Στο δεύτερο μέρος, παρά τις προσπάθειες του Λεβαδειακού για αντίδραση, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμα, με τον Σίριλ Ντέσερς να διαμορφώνει το τελικό 0-2 στο 77ο λεπτό. Η ομάδα παραμένει αήττητη στα φετινά επίσημα παιχνίδια της, με απολογισμό 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και καμία ήττα, έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Διαχείριση ρόστερ ενόψει ντέρμπι

Η αναμέτρηση του Κυπέλλου τοποθετείται χρονικά ανάμεσα σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και πριν από το σημαντικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αυτή η συγκυρία φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης του ρόστερ από την τεχνική ηγεσία.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού έχουν συμπεριληφθεί οι νεαροί Γείτονας και Νεμπής. Αντίθετα, απουσιάζουν από την αποστολή, μεταξύ άλλων, οι Τσιριβέγια, Τσάπρας, Ίνγκασον και Παντελίδης. Παράλληλα, η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ αποτέλεσε τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση των τελευταίων ημερών, προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Η Νίκη Βόλου και οι στόχοι της

Η Νίκη Βόλου εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μέσα από μια διαδικασία πέναλτι απέναντι στον Πανιώνιο. Μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ο τερματοφύλακας Θανάσης Γκαραβέλης αναδείχθηκε πρωταγωνιστής, αποκρούοντας δύο εκτελέσεις και οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά προετοιμάζεται παράλληλα για την έναρξη της Super League 2, έχοντας ως κύριο στόχο να διεκδικήσει την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία. Το ρόστερ της Νίκης Βόλου έχει ενισχυθεί σημαντικά με την προσθήκη παικτών όπως οι Ομεονγκά, Παμλίδης, Μάντζης και Ρινγκ. Μετά το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ακολουθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Athens Kallithea, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας απαιτητικής εβδομάδας για τους Θεσσαλούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta