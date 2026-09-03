Ραούλ Ασένθιο: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για διακίνηση πορνογραφικού υλικού

Ο ποδοσφαιριστής Ραούλ Ασένθιο απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που τον βάραιναν σχετικά με την υπόθεση διακίνησης βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, στο οποίο συμμετείχε ανήλικος. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά την απόφαση των θυμάτων να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρχές από τον Ιούνιο του 2023, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.

Η απαλλαγή από τις κατηγορίες

Τα θύματα που εμπλέκονταν στην υπόθεση της διακίνησης πορνογραφικού υλικού έλαβαν την απόφαση να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Αυτή η κίνηση οδήγησε στην απαλλαγή του Ραούλ Ασένθιο από τις κατηγορίες που τον βάραιναν. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από ισπανικά Μέσα, τα θύματα προχώρησαν σε επίσημη δήλωση.

Μέσω της δήλωσης αυτής, γνωστοποίησαν την απόσυρση των αιτιάσεών τους. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι δεν διατηρούν καμία απαίτηση απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Η δήλωση αυτή αφορούσε τόσο τον Ραούλ Ασένθιο όσο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην όλη υπόθεση. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, το δικαστήριο προχώρησε στην οριστική απόσυρση των κατηγοριών που είχαν απαγγελθεί και βάρυναν αποκλειστικά τον Ασένθιο.

Η αρχική υπόθεση και οι συμπαίκτες

Ο Ραούλ Ασένθιο είχε κατηγορηθεί τον Ιούνιο του 2023. Οι κατηγορίες αφορούσαν την υπόθεση διακίνησης βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, στο οποίο συμμετείχε ανήλικος. Η υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει σημαντική αναστάτωση και είχε απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης κατά την περίοδο εκείνη.

Παρά την απαλλαγή του Ασένθιο, η νομική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους τους εμπλεκόμενους. Για τους υπόλοιπους τρεις πρώην συμπαίκτες του, η δίωξη παραμένει κανονικά ενεργή. Οι συγκεκριμένοι συμπαίκτες προέρχονταν από την ακαδημία της «Βασίλισσας», όπως αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες, και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για τη διακίνηση του συγκεκριμένου υλικού.

Πρόσφατο τροχαίο στην Γκραν Κανάρια

Η υπόθεση της διακίνησης πορνογραφικού υλικού δεν αποτελεί το μοναδικό ζήτημα που έχει απασχολήσει τον Ραούλ Ασένθιο το τελευταίο διάστημα. Πριν από λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, ο μπακ της Ρεάλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των ισπανικών αρχών, αυτή τη φορά για μια τροχαία παράβαση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Γκραν Κανάρια. Ο ποδοσφαιριστής εντοπίστηκε από τις αρχές να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα. Επιπλέον, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν αποκάλυψαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό το γεγονός προσέθεσε ένα ακόμη νομικό μέτωπο στις υποθέσεις που αντιμετωπίζει ο Ραούλ Ασένθιο.

Η αντίδραση του Ζοζέ Μουρίνιο

Ο προπονητής Ζοζέ Μουρίνιο εξέφρασε δημόσια τη θέση του σχετικά με τη συμπεριφορά του Ραούλ Ασένθιο. Ο Μουρίνιο δήλωσε με σαφήνεια ότι δεν επικροτεί σε καμία περίπτωση τις ενέργειες του παίκτη του. Η δήλωσή του υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει ο προπονητής στην εικόνα και τη συμπεριφορά των αθλητών του.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο τόνισε ότι ο Ραούλ Ασένθιο, ως ποδοσφαιριστής, εκπροσωπεί τον σύλλογο. Κατά συνέπεια, οι εξωαγωνιστικές του ενέργειες έχουν τη δυνατότητα να αμαυρώνουν την εικόνα της ομάδας. Αυτή η τοποθέτηση του προπονητή αναδεικνύει την ευθύνη που φέρουν οι αθλητές για τις πράξεις τους, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων, και τον αντίκτυπο που αυτές μπορεί να έχουν στον σύλλογο που εκπροσωπούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta