Ο Λάντο Νόρις λανσάρει τη δική του αγωνιστική ομάδα, την LN4 Fusion

Ο Λάντο Νόρις, πρωταθλητής της Formula 1, προχωρά στη δημιουργία της δικής του αγωνιστικής ομάδας, της LN4 Fusion. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια έμπρακτη επένδυση στην επόμενη γενιά οδηγών, με στόχο την υποστήριξη ταλαντούχων αθλητών. Ο 26χρονος οδηγός ένωσε τις δυνάμεις του με τη βρετανική Fusion Motorsport για αυτό το εγχείρημα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την αγωνιστική του δραστηριότητα το 2027.

Η LN4 Fusion και οι στόχοι της

Η δημιουργία της LN4 Fusion σηματοδοτεί τη μετάβαση του Λάντο Νόρις και στην άλλη πλευρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η ομάδα αποτελεί προϊόν της συνεργασίας του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 με τη βρετανική Fusion Motorsport. Η έναρξη της αγωνιστικής της δράσης έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Το σχέδιο της LN4 Fusion ξεπερνά τα όρια μιας απλής αγωνιστικής ομάδας, καθώς περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα υποστήριξης νέων οδηγών. Ο Νόρις δημιούργησε το πλήρως χρηματοδοτούμενο LN4 Legacy Programme, με βασικό στόχο να προσφέρει βοήθεια σε ταλαντούχους οδηγούς οι οποίοι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να ακολουθήσουν τον ιδιαίτερα δαπανηρό δρόμο προς την κορυφή της Formula 1.

Συμμετοχή σε πρωταθλήματα και δομή

Η LN4 Fusion θα συμμετάσχει σε διάφορα πρωταθλήματα, δημιουργώντας μια αγωνιστική πυραμίδα που θα επιτρέπει στους οδηγούς να εξελίσσονται εντός της ίδιας δομής. Έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της στην ιταλική Formula 4 και στο FIA Formula Regional European Championship. Επιπλέον, η ομάδα απέκτησε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία της AIX Racing, μαζί με τη θέση της στη Formula 3 για τη σεζόν του 2027.

Παράλληλα, η LN4 Fusion έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής και στη Formula 2, αν και η παρουσία της σε αυτή την κατηγορία δεν είναι ακόμη δεδομένη και θα εξαρτηθεί από την έγκριση της σχετικής αίτησης. Στη Μεγάλη Βρετανία, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα δοκιμών με μονοθέσιο της βρετανικής Formula 4, με την ομάδα να εργάζεται για την εξασφάλιση μελλοντικής συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Βασικά στελέχη και εγκαταστάσεις

Την αγωνιστική λειτουργία της LN4 Fusion θα αναλάβει ο Ρενέ Ροσίν, ο οποίος θα είναι επικεφαλής. Ο Ροσίν είναι γνωστός ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους ανθρώπους των μικρότερων κατηγοριών, έχοντας διατελέσει πρώην επικεφαλής της Prema και έχοντας στο ενεργητικό του περισσότερους από 40 τίτλους. Τη θέση του αγωνιστικού διευθυντή αναλαμβάνει ο Γκιγιόμ Καπιέτο, πρώην τεχνικός διευθυντής της Prema, ενώ ο Νταν Ρίτσαρντς θα έχει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Η ευρωπαϊκή βάση της ομάδας θα βρίσκεται στην περιοχή του Βένετο στην Ιταλία. Όσον αφορά τη δραστηριότητα στη Μεγάλη Βρετανία και το πρόγραμμα της βρετανικής Formula 4, την επίβλεψη θα έχει ο Νταν Χέιζελγουντ, ο οποίος επί σειρά ετών είναι επικεφαλής της Fusion Motorsport. Οι εγκαταστάσεις για τις βρετανικές δραστηριότητες της ομάδας θα βρίσκονται στο Κέιμπριτζσαϊρ.

Το όραμα του Λάντο Νόρις

Ο Λάντο Νόρις εξήγησε ότι η δημιουργία της LN4 Fusion έχει ως στόχο να προσφέρει στους ανερχόμενους οδηγούς ένα περιβάλλον που θα είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστικό και κατάλληλο για την εξέλιξή τους. Ο ίδιος δήλωσε ότι υπήρξε πολύ τυχερός που είχε καταπληκτικούς ανθρώπους γύρω του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Νόρις, γνωρίζει ότι για να φτάσει κανείς στη Formula 1 χρειάζονται σημαντικοί πόροι. Μέσω της LN4 Fusion και του LN4 Legacy Programme, επιδιώκει να δημιουργήσει ευκαιρίες για ταλέντα που ενδεχομένως να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta