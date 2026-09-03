Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας

Η ΚΑΕ Ηρακλής γνωστοποίησε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα της ομάδας μπάσκετ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, και θα φιλοξενηθεί στο Ιβανώφειο. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για τους φιλάθλους από σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου.

Η αναμέτρηση και οι «πρωταθλητές Κύπρου»

Ο αγώνας μεταξύ του Ηρακλή και της ΑΕΚ Λάρνακας αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον «Γηραιό», καθώς θα είναι τα «αποκαλυπτήρια» της ομάδας μπροστά στον κόσμο της. Η ΚΑΕ Ηρακλής έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ως την πρώτη επίσημη εμφάνιση του συνόλου εντός έδρας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, είναι οι πρωταθλητές Κύπρου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην φιλική αναμέτρηση. Η παρουσία μιας ομάδας με τέτοιο τίτλο αναμένεται να προσφέρει ένα δυνατό τεστ για τους παίκτες του Ηρακλή.

Διάθεση εισιτηρίων και τρόποι αγοράς

Η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι ξεκίνησε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους με δύο βασικούς τρόπους, καλύπτοντας έτσι διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Ο πρώτος τρόπος είναι η ηλεκτρονική αγορά, η οποία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας More. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ειδικό σύνδεσμο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-iraklis-eisitiria-agonon-2026-2027/ για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Ο δεύτερος τρόπος είναι η φυσική παρουσία στα γραφεία της ΚΑΕ Ηρακλής.

Ωράριο λειτουργίας γραφείων και εκπτώσεις

Για όσους επιλέξουν την αγορά εισιτηρίων από τα γραφεία της ΚΑΕ Ηρακλής, αυτά θα είναι ανοιχτά καθημερινές από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. Ειδικά για την ημέρα του αγώνα, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, τα γραφεία θα λειτουργούν από τις 16:00 μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης, στις 18:00.

Σχετικά με τις εκπτώσεις, η ΚΑΕ Ηρακλής προβλέπει ειδική τιμή για φιλάθλους με αναπηρία. Συγκεκριμένα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% δικαιούνται έκπτωση 20% στην τιμή του εισιτηρίου. Για την εφαρμογή της έκπτωσης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού κατά την αγορά ή την είσοδο.

Είσοδος στο γήπεδο και ταυτοποίηση

Για την είσοδο των φιλάθλων στο Ιβανώφειο, έχει οριστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή στο smartphone τους και να είναι σε θέση να επιδείξουν τα στοιχεία τους κατά τον έλεγχο.

Ωστόσο, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε smartphone ή δεν είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογή. Αυτοί οι φίλαθλοι θα εξυπηρετούνται για την ταυτοποίησή τους απευθείας στο εκδοτήριο του Ιβανώφειου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Ισχύς εισιτηρίων διαρκείας

Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής, διευκρινίζεται ότι αυτά ισχύουν κανονικά για την είσοδο στον φιλικό αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν απαιτείται η αγορά επιπλέον εισιτηρίου για τους φιλάθλους που έχουν ήδη προμηθευτεί κάρτα διαρκείας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην διευκόλυνση των πιστών φιλάθλων της ομάδας, επιτρέποντάς τους να παρακολουθήσουν τα «αποκαλυπτήρια» του Ηρακλή χωρίς επιπλέον κόστος, ως μέρος των προνομίων που προσφέρει το εισιτήριο διαρκείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta