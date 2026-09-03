Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Τζέριαν Γκραντ, γκαρντ του Παναθηναϊκού, έκανε πρόσφατα δηλώσεις σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν, τις καλοκαιρινές του διακοπές και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Αμερικανός παίκτης εξέφρασε την αγάπη του για την Αθήνα, την οποία νιώθει πλέον ως δεύτερο σπίτι του, μετά από τρία γεμάτα χρόνια παραμονής στην πόλη. Στις δηλώσεις του, ο Γκραντ αναφέρθηκε επίσης στον συμπαίκτη του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την επιστροφή του.

Ο ρόλος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην προετοιμασία

Ο Τζέριαν Γκραντ αναφέρθηκε εκτενώς στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Σέρβος προπονητής έχει ξεκινήσει το έργο του στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Ομπράντοβιτς «παρεμβαίνει στα πάντα», δείχνοντας την απόλυτη αφοσίωσή του σε κάθε πτυχή της προετοιμασίας της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Γκραντ, ο προπονητής φροντίζει ώστε όλοι οι παίκτες να είναι «απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια». Αυτή η προσέγγιση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι εμφανής ήδη από τις πρώτες του μέρες στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, καθώς δίνει βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια, κάτι που «έβγαλε το καπέλο» στον Σέρβο προπονητή, όπως αναφέρθηκε.

Νέα ενέργεια και ενθουσιασμός στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, και ο Τζέριαν Γκραντ περιέγραψε το πώς νιώθει το σώμα του μετά τις πρώτες ημέρες των προπονήσεων. «Νιώθω καλά», δήλωσε ο παίκτης, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μία νέα ενέργεια» στην ομάδα, η οποία είναι εμφανής σε όλους.

Ο Αμερικανός γκαρντ εξήγησε ότι η ομάδα έχει «κάποια νέα παιδιά» στο ρόστερ της και έναν «νέο προπονητή», γεγονός που έχει δημιουργήσει έναν γενικό ενθουσιασμό σε όλους τους παίκτες. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν ένα κλίμα αισιοδοξίας και ανανέωσης ενόψει της απαιτητικής σεζόν που βρίσκεται μπροστά για τον Παναθηναϊκό.

Οι καλοκαιρινές διακοπές και η ατομική προετοιμασία

Σχετικά με τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο Τζέριαν Γκραντ τις χαρακτήρισε «ωραίες». Δήλωσε ότι κατάφερε να ξεκουραστεί λίγο, να περάσει χρόνο με την οικογένειά του και να προετοιμαστεί για να επιστρέψει στη δουλειά και τις υποχρεώσεις της ομάδας. Αυτή η περίοδος ξεκούρασης ήταν σημαντική για την ανάκτηση δυνάμεων πριν την έναρξη της προετοιμασίας.

Ο Γκραντ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα στον οποίο επικεντρώθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Αυτός ήταν «το να φροντίζω το σώμα μου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Οι ενέργειές του περιλάμβαναν το να «τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να παραμένω στο γήπεδο», δείχνοντας την αφοσίωσή του στην διατήρηση της φυσικής του κατάστασης και την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η αγάπη για την Αθήνα και η αναμονή για τον Ερνανγκόμεθ

Ο Τζέριαν Γκραντ εξέφρασε ανοιχτά την αγάπη του για την Αθήνα, δηλώνοντας πως νιώθει την πόλη ως δεύτερο σπίτι του. «Ναι, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ», είπε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεσή του με την ελληνική πρωτεύουσα μετά από τρία γεμάτα χρόνια παραμονής του στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στον συμπαίκτη του και στενό του φίλο, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Γκραντ δήλωσε ότι ανυπομονεί «να επιστρέψει κι αυτός εδώ», υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του Ισπανού φόργουορντ για την ομάδα και την προσωπική του σχέση μαζί του. Ο Γκραντ απάντησε επίσης για τον κολλητό του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δείχνοντας την προσμονή του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta