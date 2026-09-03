Πλούσιο αθλητικό θέαμα σε Novasports και Cosmote Sport αυτή την εβδομάδα

Καταιγιστική δράση έρχεται και αυτή την εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών της Nova, μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports και Cosmote Sport, στην πλατφόρμα EON. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πλήθος αναμετρήσεων από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η δράση της Stoiximan Super League

Το ελληνικό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την 3η αγωνιστική να προσφέρει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τους αγώνες μέσα από τα κανάλια Novasports και Cosmote Sport.

Συγκεκριμένα, στα κανάλια Novasports θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Ατρόμητος – Καλαμάτα στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, Λεβαδειακός – Παναιτωλικός στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00, καθώς και ο αγώνας Asteras Aktor – ΠΟΤ Ηρακλής στις 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00. Παράλληλα, στα κανάλια Cosmote Sport, οι φίλαθλοι θα απολαύσουν το ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00, ενώ θα μεταδοθούν επίσης οι αγώνες Βόλος – Ολυμπιακός στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, και ΟΦΗ – Κηφισιά στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30. Το πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθεί και από την εκπομπή «Η Ώρα των Πρωταθλητών» στα Novasports, με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη και Αποστόλη Λάμπο.

Κορυφαίες αναμετρήσεις στην Premier League

Το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, η Premier League, συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική, προσφέροντας 380 αγώνες ζωντανά. Οι μεταδόσεις θα συνοδεύονται από τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους τηλεθεατές.

Ξεχωρίζει το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ, όπου αγωνίζεται ο Χρήστος Τζόλης, και την Τσέλσι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 6 Σεπτεμβρίου στις 18:30. Από το υπόλοιπο πλούσιο πρόγραμμα, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τους αγώνες Ίπσουιτς-Λίβερπουλ στις 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00, Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00, και Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ την ίδια ημέρα και ώρα. Επιπλέον, η Χαλ, με τον Κωνσταντή Τζολάκη, θα υποδεχθεί την Άστον Βίλα στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30, ενώ την ίδια στιγμή θα αναμετρηθούν Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00. Η κάλυψη της Premier League θα συμπληρωθεί από τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show», με παρουσιαστές τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Γερμανική δράση με Bundesliga και 2.Bundesliga

Μετά την εντυπωσιακή της πρεμιέρα, η γερμανική Bundesliga συνεχίζεται με τη 2η αγωνιστική στα κανάλια Novasports. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις που υπόσχονται έντονες συγκινήσεις.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον αγώνα Στουτγκάρδη-Κολωνία στις 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30, καθώς και την αναμέτρηση της Χοφενχάιμ με τη Ντόρτμουντ, στην οποία αγωνίζονται οι Έλληνες Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:30. Την ίδια ημέρα και ώρα, η Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει την Ουνιόν Βερολίνου, ενώ η Σάλκε θα υποδεχθεί την Μπάγερν στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30. Η κάλυψη της Bundesliga θα πλαισιωθεί από την εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο. Παράλληλα, το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, με την 4η αγωνιστική να περιλαμβάνει αμφίρροπες αναμετρήσεις όπως Ανόβερο-Καρλσρούη στις 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30, Διναμό Δρέσδης-Μπόχουμ στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30, Γκρόιτερ Φιρτ-Χαϊντενχάιμ στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:30, και Χέρτα-Μαγδεμβούργο την ίδια ημέρα και ώρα.

Ολλανδικό ποδόσφαιρο με το ντέρμπι Άγιαξ – Άιντχοφεν

Οι λάτρεις του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 5η αγωνιστική της Eredivisie μέσα από τα κανάλια Novasports. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άγιαξ και την Άιντχοφεν, το οποίο θα μεταδοθεί στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ στις 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30, Χρόνιγκεν-Τβέντε στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:15, καθώς και Χερενφέιν-Άλκμααρ στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις υπόσχονται πλούσιο θέαμα για τους φίλους του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki