Ο Φίλιππος Τίγκας στη Μύκονο: «Ήταν το κατάλληλο περιβάλλον για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου»

Ο Φίλιππος Τίγκας, ο Κύπριος γκαρντ που τα τελευταία πέντε χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Κεραυνού Στροβόλου, άλλαξε πλέον λημέρια και θα αγωνίζεται στη Μύκονο. Ο παίκτης μίλησε στο mykonosbc.gr, αναλύοντας την απόφασή του να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να ενταχθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η απόφαση για τη Μύκονο και το ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Φίλιππος Τίγκας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μύκονο και τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη να αισθάνεται ότι ένας οργανισμός πιστεύει σε εκείνον και στις δυνατότητές του. Για τον ίδιο, αποτελεί τιμή να βρίσκεται σε αυτή την ομάδα και να αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου πρότζεκτ.

Όπως δήλωσε, όταν παρουσιάστηκε η προοπτική της Μυκόνου, αισθάνθηκε ότι ήταν η κατάλληλη επιλογή για τη δεδομένη στιγμή. Πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ και σε αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει ο σύλλογος. Περιέγραψε αυτή τη μετάβαση ως μια νέα εμπειρία, σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα και σε ένα περιβάλλον με νέες απαιτήσεις, κάτι που ακριβώς αναζητούσε στην καριέρα του.

Η πενταετία στον Κεραυνό Στροβόλου

Ο Κύπριος γκαρντ αναφέρθηκε στη μακρά θητεία του στον Κεραυνό Στροβόλου, όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια. Σημείωσε ότι ένα τόσο μεγάλο διάστημα στον ίδιο σύλλογο ήταν κάτι που όλοι γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα τον οδηγούσε στην αναζήτηση του επόμενου βήματος στην καριέρα του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Κεραυνό, ο Τίγκας έζησε πολλές εμπειρίες και απέκτησε σημαντικά εφόδια. Θεωρεί ότι ο Κεραυνός Στροβόλου ήταν το κατάλληλο περιβάλλον για να εξελιχθεί τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος, προετοιμάζοντάς τον για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στόχοι και προσδοκίες στη νέα ομάδα

Ο Φίλιππος Τίγκας δήλωσε ότι θέλει να εκμεταλλευτεί πλήρως αυτή την ευκαιρία που του δίνεται στη Μύκονο. Στους προσωπικούς του στόχους περιλαμβάνεται η επιθυμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, να συνεχίσει να εξελίσσεται ως αθλητής και, πάνω απ’ όλα, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Μυκόνου.

Εξέφρασε τη χαρά του για αυτό το σημαντικό βήμα στην καριέρα του, τονίζοντας ότι είναι πολύ ευτυχής που το κάνει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ίδιο, γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.

Η συνύπαρξη με τον Βαγγέλη Μάντζαρη και η ταμπέλα του ταλέντου

Ο Κύπριος γκαρντ αναφέρθηκε και στη συνύπαρξή του με τον Βαγγέλη Μάντζαρη στη νέα του ομάδα. Επιπλέον, σχολίασε την ταμπέλα που τον συνδέει τα τελευταία χρόνια με τον τίτλο του μεγαλύτερου ταλέντου του κυπριακού μπάσκετ. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν το βλέπει τόσο πολύ έτσι, καθώς για εκείνον το σημαντικότερο είναι να έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που αγαπά και να παίζει μπάσκετ ως επαγγελματίας.

Ο Τίγκας θεωρεί την επαγγελματική του ενασχόληση με το μπάσκετ ως πραγματική ευλογία και προσπαθεί να το βλέπει έτσι κάθε μέρα. Αποφεύγει να σκέφτεται ιδιαίτερα τις ταμπέλες ή τις προσδοκίες που μπορεί να υπάρχουν γύρω από το όνομά του. Προτιμά να παίρνει τα πράγματα μέρα με τη μέρα και να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δουλειά του, έχοντας πίστη στον εαυτό του και στις δυνατότητές του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta