Η ΑΕΚ κατέθεσε την ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ προχώρησε στην κατάθεση της ευρωπαϊκής της λίστας στην UEFA, ενόψει της συμμετοχής της στη League Phase του Champions League. Η προθεσμία για την υποβολή των λιστών έληξε αργά το βράδυ της Τετάρτης. Ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, ολοκλήρωσε τις επιλογές του, προχωρώντας σε τρεις συγκεκριμένες αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη λίστα που είχε δηλωθεί για τους αγώνες των play offs.

Οι προσθήκες στη σύνθεση της Ένωσης

Στη νέα λίστα της ΑΕΚ προστέθηκαν τρία νέα ονόματα, ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή Βιτάλις, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί στα play offs της διοργάνωσης. Ο λόγος της απουσίας του από τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν ότι είχε ήδη συμμετάσχει σε αγώνες με την ομάδα της Γκιορ.

Επιπλέον, στη λίστα εντάχθηκαν και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Αυτοί είναι ο Ζοάο Μάριο και ο Λυκογιάννης, οι οποίοι πλέον θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια της League Phase.

Οι αντικαταστάσεις παικτών στη λίστα

Οι προσθήκες αυτές επέφεραν και αντίστοιχες αλλαγές στο υπάρχον ρόστερ της ευρωπαϊκής λίστας. Συγκεκριμένα, οι Βιτάλις και Ζοάο Μάριο πήραν τις θέσεις δύο άλλων ποδοσφαιριστών. Αντικατέστησαν τον Κουτέσα, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφής για τη Σερβέτ, καθώς και τον Γκεοργκίεφ.

Και οι δύο αυτοί παίκτες ανήκαν στην κατηγορία των μη γηγενών ποδοσφαιριστών. Όσον αφορά τον Λυκογιάννη, αυτός εντάχθηκε στη λίστα στη θέση του Καλοσκάμη. Ο Καλοσκάμης ανήκε στην κατηγορία των γηγενών παικτών της Ομοσπονδίας.

Παίκτες που παρέμειναν εκτός

Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ παρέμειναν ορισμένοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του προπονητή. Οι Σαχαμπό και Αλεξίου ήταν ήδη εκτός της προηγούμενης λίστας και δεν εντάχθηκαν ούτε στη νέα σύνθεση. Η απόφαση αυτή αφορά τη συμμετοχή τους στη League Phase του Champions League.

Η ισχύς και οι μελλοντικές αλλαγές της λίστας

Η νέα λίστα που κατατέθηκε στην UEFA θα αποτελέσει τον οδηγό της ΑΕΚ για τα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, από αυτό το σημείο και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αλλαγών στη λίστα. Μία εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί η περίπτωση κάποιου σοβαρού τραυματισμού παίκτη.

Ένα παράδειγμα τέτοιας αλλαγής συνέβη την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όταν ο Λιούμπισιτς είχε αντικαταστήσει τον Ζίνι λόγω τραυματισμού. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για πιθανές αλλαγές σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί από τη League Phase στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έως και τρεις επιπλέον αλλαγές στη λίστα της.

Η αναλυτική λίστα των μη γηγενών παικτών

Στη λίστα των μη γηγενών παικτών που δηλώθηκαν στην UEFA για τη League Phase του Champions League περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ονόματα:

Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta