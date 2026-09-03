Ο Αλέσιο Λίσι για τις χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ και τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Ο Αλέσιο Λίσι, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες των παικτών του μετά την ισοπαλία 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα. Ο προπονητής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τόνισε την ανάγκη για αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα και έθεσε ως στόχο την ανταγωνιστικότητα στον επερχόμενο αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Η ισοπαλία στην Τούμπα και οι χαμένες ευκαιρίες

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 στην έδρα του, την Τούμπα, απέναντι στον ΟΦΗ. Ο αγώνας αυτός ήταν για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αλέσιο Λίσι δεν έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που έφερε η ομάδα του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ιταλός τεχνικός σχολίασε τις χαμένες ευκαιρίες των παικτών του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Για ένα ακόμα παιχνίδι, χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε, αλλιώς θα είμαστε δύσκολα».

Η περίοδος των πολλών αγώνων και η ενσωμάτωση παικτών

Ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε επίσης στην τρέχουσα περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα έχει να δώσει πολλά παιχνίδια. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για την ενσωμάτωση νέων ή λιγότερο χρησιμοποιημένων παικτών στο σύνολο της ομάδας. Η διαχείριση του ρόστερ και η ομαλή ένταξη όλων των ποδοσφαιριστών αποτελούν προτεραιότητα για τον προπονητή.

Η δήλωση του Λίσι υποδηλώνει μια στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του φορτωμένου προγράμματος. Η ομάδα καλείται να διατηρήσει την απόδοσή της σε υψηλό επίπεδο, ενώ παράλληλα να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε άλλους παίκτες, ώστε να είναι έτοιμοι όταν χρειαστεί.

Το βλέμμα στον Παναθηναϊκό και το ΟΑΚΑ

Κοιτώντας μπροστά, ο Αλέσιο Λίσι έστρεψε την προσοχή του στον επόμενο αγώνα του ΠΑΟΚ. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε μια σημαντική αναμέτρηση. Ο προπονητής τόνισε τη σημασία του συγκεκριμένου παιχνιδιού για την πορεία της ομάδας.

Ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Ο Λίσι δήλωσε χαρακτηριστικά πως η ομάδα του «πρέπει να πάει στο ΟΑΚΑ και να παρουσιαστεί όσο περισσότερο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό». Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει την επιθυμία για μια δυναμική εμφάνιση και την προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού

Ο Αλέσιο Λίσι, ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στην ανάλυση της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας και τους στόχους για το μέλλον. Η έμφαση στις χαμένες ευκαιρίες αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής του.

Ο προπονητής επανέλαβε την ανάγκη για βελτίωση στην τελική προσπάθεια, καθώς θεωρεί ότι η αδυναμία στο σκοράρισμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην πορεία της ομάδας. Οι δηλώσεις του σκιαγραφούν μια περίοδο εντατικής δουλειάς και προσαρμογής για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko