Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ανάς Ζαρουρί στην Κολόμπους Κρου

Ο Ανάς Ζαρουρί αποτελεί παρελθόν, έστω και προσωρινά, από τον Παναθηναϊκό, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα τον δανεισμό του στην Κολόμπους Κρου. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα του MLS, με τη συμφωνία να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027. Στο deal έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς, το ύψος της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό.

Η συμφωνία δανεισμού και η οψιόν αγοράς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του δανεισμού του Ανάς Ζαρουρί στην Κολόμπους Κρου. Οι συζητήσεις για τη μετακίνηση του 25χρονου ποδοσφαιριστή κύλησαν αρκετά γρήγορα, μετά την κινητικότητα που υπήρχε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Ο Μαροκινός εξτρέμ θα παραμείνει στην αμερικανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι δύο πλευρές έχουν συμπεριλάβει και οψιόν αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η Κολόμπους Κρου έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με μόνιμη μεταγραφή, εφόσον μείνει ικανοποιημένη από τις εμφανίσεις του. Τα ποσά που αφορούν την οψιόν αγοράς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Η πορεία του Ζαρουρί στο «τριφύλλι»

Ο Ανάς Ζαρουρί είχε ενταχθεί στον Παναθηναϊκό αρχικά ως δανεικός την περασμένη αγωνιστική περίοδο από τη Λανς. Το φετινό καλοκαίρι, οι «πράσινοι» προχώρησαν στην απόκτησή του με χρήση υποχρεωτικής οψιόν, πληρώνοντας το ποσό των 2,7 έως 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η ενέργεια αυτή έγινε όταν ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την ευρωπαϊκή του συμμετοχή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός εξτρέμ πραγματοποίησε συνολικά 50 συμμετοχές. Σε αυτά τα παιχνίδια, κατάφερε να σκοράρει 8 γκολ και να μοιράσει 4 ασίστ. Ωστόσο, τη φετινή σεζόν, πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις τέσσερα ματς με τη φανέλα του «τριφυλλιού» πριν από την αποχώρησή του.

Λόγοι αποχώρησης και αγωνιστικά πλάνα

Η αποχώρηση του Ανάς Ζαρουρί από τον Παναθηναϊκό ήταν μια εξέλιξη που είχε ουσιαστικά δρομολογηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ. Μία ξεκάθαρη ένδειξη αυτής της κατάστασης ήταν το γεγονός ότι έμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού, κάτι που υποδήλωνε ότι ο χρόνος του στην ομάδα πλησίαζε στο τέλος του.

Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία για το «build up» του παιχνιδιού. Δεν επιθυμεί δύο κλασικούς εξτρέμ που θα παραμένουν κολλημένοι στη γραμμή. Αντίθετα, θέλει ο ένας από τους δύο παίκτες που ξεκινούν στα άκρα να λειτουργεί περισσότερο ως εσωτερικός, συγκλίνοντας προς τον άξονα και αφήνοντας ολόκληρη την πλευρά στον μπακ. Αυτή η λογική εφαρμόζεται ήδη με ποδοσφαιριστές όπως ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκουσιτς, ενώ ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά την πρόσφατη απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Η μεταγραφική στρατηγική του Παναθηναϊκού

Η αποχώρηση του Ανάς Ζαρουρί δεν αναμένεται να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην αγορά για την απόκτηση άλλου εξτρέμ. Στο εσωτερικό του συλλόγου έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να μη γίνει κίνηση στη συγκεκριμένη θέση κατά το τρέχον μεταγραφικό παράθυρο. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που ο Τζέικομπ Νίστρουπ επιθυμεί να δομήσει το παιχνίδι της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός, λίγο μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ, προχώρησε και στην επίσημη γνωστοποίηση της παραχώρησης του Ζαρουρί. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συνεχίζοντας στο MLS.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko