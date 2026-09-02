Οι πρώτες δηλώσεις του Ίθαν Τόμπσον μετά την υπογραφή του στην Παρτίζαν

Ο Ίθαν Τόμπσον θα είναι κάτοικος Βελιγραδίου, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Ο 27χρονος γκαρντ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, αποτελώντας ένα από τα νέα πρόσωπα της σερβικής ομάδας. Η Παρτίζαν στοχεύει να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, σε σύγκριση με την προηγούμενη, και ο Τόμπσον αναμένεται να συμβάλει σε αυτό τον στόχο.

Η νέα πρόκληση στην Ευρώπη

Ο Ίθαν Τόμπσον μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στη «γηραιά ήπειρο» και εξέφρασε έντονα την ανυπομονησία του να φορέσει τη φανέλα της Παρτίζαν και να αγωνιστεί. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κίνηση αποτελεί μια νέα και σημαντική ευκαιρία για τον ίδιο.

Ο παίκτης τόνισε ότι θα αγωνιστεί σε έναν σπουδαίο οργανισμό, σε έναν ιστορικό σύλλογο που εδρεύει σε μια εξίσου σπουδαία πόλη. Ο Τόμπσον δήλωσε έτοιμος για την πρόκληση, αναμένοντας έντονο ανταγωνισμό και δυνατά παιχνίδια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε κατοχή της μπάλας θα είναι πολύ σημαντική, καθώς έτσι αντιλαμβάνεται το μπάσκετ. Εξέπληξε την ελπίδα του ότι οι φίλαθλοι της Παρτίζαν θα μπορέσουν να δουν αυτή την προσέγγιση στο παιχνίδι του.

Ο ρόλος του Κάρλικ Τζόουνς και η συνεργασία τους

Στην απόφαση του Τόμπσον να έρθει στην Παρτίζαν έπαιξε ρόλο και η επικοινωνία του με τον Κάρλικ Τζόουνς. Ο Τζόουνς του μετέφερε μόνο καλά πράγματα για τον σύλλογο, εκφράζοντας την αγάπη του τόσο για την ομάδα όσο και για την πόλη του Βελιγραδίου.

Ο Ίθαν Τόμπσον αποκάλυψε ότι έχει αγωνιστεί ξανά μαζί με τον Κάρλικ Τζόουνς στο παρελθόν, περίοδο κατά την οποία είχαν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Οι δύο παίκτες έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με εκείνη την περίοδο που αγωνίζονταν μαζί.

Ο Τόμπσον εξέφρασε την προσδοκία του να είναι ακόμα καλύτεροι ως συμπαίκτες στην Παρτίζαν, δημιουργώντας μια δυνατή συνεργασία στο παρκέ. Η προηγούμενη επιτυχημένη τους πορεία δημιουργεί προσδοκίες για την επανένωσή τους.

Η απόφαση για την Ευρώπη και η προσωπική εξέλιξη

Ο Ίθαν Τόμπσον παραδέχτηκε ότι η απόφαση να έρθει στην Ευρώπη δεν ήταν εύκολη για τον ίδιο. Όπως εξήγησε, όλοι οι παίκτες του μπάσκετ ονειρεύονται να αγωνιστούν στο NBA, ένα όνειρο που ο ίδιος κατάφερε να πραγματοποιήσει την περασμένη σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Τόμπσον αγωνίστηκε στην Ιντιάνα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Παρόλα αυτά, πιστεύει ακράδαντα ότι για να συνεχίσει να εξελίσσεται ως αθλητής, έπρεπε να κάνει αυτό το βήμα και να έρθει στην Ευρώπη.

Θεωρεί ότι η ευκαιρία να παίξει ένα λίγο διαφορετικό είδος μπάσκετ στην Ευρώπη θα τον βοηθήσει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, προσθέτοντας νέα στοιχεία στο παιχνίδι του και διευρύνοντας τις εμπειρίες του.

Έτοιμος για μάχη και την εκπληκτική ατμόσφαιρα

Όσον αφορά τις ικανότητές του στο γήπεδο, ο Ίθαν Τόμπσον δήλωσε ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να πει με σιγουριά είναι ότι είναι απόλυτα έτοιμος να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις και να σκοράρει για την ομάδα του.

Ο 27χρονος γκαρντ έχει ήδη παρακολουθήσει βίντεο στο Instagram σχετικά με την ατμόσφαιρα που επικρατεί στους αγώνες της Παρτίζαν. Περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως εκπληκτική, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να βρεις καλύτερο μέρος για να παίξεις μπάσκετ από εδώ».

Επιπλέον, ο Τόμπσον έχει ενημερωθεί για τη μεγάλη αντιπαλότητα που χαρακτηρίζει τους αγώνες της Παρτίζαν, κάτι που τον κάνει να πιστεύει ότι κάθε παιχνίδι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίζει την πλούσια ιστορία του συλλόγου και εξέφρασε την πρόθεσή του να αφήσει το δικό του στίγμα στην ομάδα, συμβάλλοντας στις μελλοντικές της επιτυχίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta