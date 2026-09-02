Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο είναι και πάλι παίκτης της ΑΕΚ, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή με κανονική μετεγγραφή. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την «Ένωση». Η επιστροφή του έρχεται μετά τον περσινό δανεισμό του στην ομάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο πρωταθλητής της σεζόν 2025-26 επιστρέφει

Ο Ζοάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ, την ομάδα με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας τη σεζόν 2025-26. Η συμβολή του στην κατάκτηση του τίτλου ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πέτυχε το γκολ στις καθυστερήσεις της νίκης με 2-1 επί του Παναθηναϊκού. Αυτό το τέρμα, που σημειώθηκε στις 10 Μαΐου για τα play off, χάρισε στην ΑΕΚ τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η παρουσία του στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες σηματοδότησε την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποτελεί την όγδοη προσθήκη για το φετινό καλοκαίρι, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας. Προηγήθηκαν οι Μάγερ, Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αριάγκα, Βιτάλις, Λυκογιάννη και Αλεξίου.

Τα πρώτα βήματα στην Πορτογαλία

Ο Ζοάο Μάριο, πλήρες όνομα João Mário Naval da Costa Eduardo, γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στο Πόρτο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην ακαδημία του φημισμένου συλλόγου της πόλης. Ωστόσο, σε πολύ μικρή ηλικία, μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπου και διαμορφώθηκε ως ποδοσφαιριστής.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον σύλλογο της πορτογαλικής πρωτεύουσας έγινε σε ηλικία 19 ετών. Η πρώτη του ευκαιρία να καθιερωθεί ως βασικός σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας δόθηκε με τη Βιτόρια Σετούμπαλ, τη σεζόν 2013-14. Το καλοκαίρι του 2014 επέστρεψε στη Σπόρτινγκ, όπου και έγινε βασικός και αναντικατάστατος, κατακτώντας το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας το 2015.

Διεθνής καταξίωση και ευρωπαϊκή πορεία

Η εξαιρετική του απόδοση στη Σπόρτινγκ οδήγησε στην άμεση κλήση του από τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας. Ο Ζοάο Μάριο αγωνίστηκε σε όλα τα ματς της θριαμβευτικής πορείας της Πορτογαλίας μέχρι την κατάκτηση του EURO 2016, το οποίο διεξήχθη στα γήπεδα της Γαλλίας, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Μετά την επιτυχία του EURO, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μεταγράφηκε στην Ίντερ, όπου πέρασε την τριετία 2016-2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέγραψε 69 συμμετοχές και σημείωσε 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε επίσης έναν ενδιάμεσο δανεισμό στη Γουέστ Χαμ τη σεζόν 2017-18.

Περιπλανήσεις σε Ρωσία και δεύτερη επιστροφή στη Σπόρτινγκ

Ακολούθησαν δύο ακόμη δανεισμοί στην καριέρα του Ζοάο Μάριο. Τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ τη σεζόν 2020-21 επέστρεψε ξανά ως δανεικός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με τη δεύτερη επιστροφή του στην Σπόρτινγκ, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος Πορτογαλίας για τον σύλλογο μετά το 2002, μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα.

Η περίοδος της Μπενφίκα και το πέρασμα από την Μπεσίκτας

Την τριετία 2021-24, ο Ζοάο Μάριο καθιερώθηκε ως βασικός και αναντικατάστατος στην Μπενφίκα. Με την ομάδα της Λισαβόνας πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας της σεζόν 2022-23. Η απόδοσή του αναγνωρίστηκε, καθώς εκλέχθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στην Primeira Liga. Μια πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα του με την Μπενφίκα ήταν το χατ-τρικ που πέτυχε από το πρώτο ημίχρονο, στον αγώνα που έληξε 3-3 με την Ίντερ στη Λισαβόνα, στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League 2022-23.

Το 2024, ο Ζοάο Μάριο δόθηκε δανεικός από την Μπενφίκα στην Μπεσίκτας. Με τον τουρκικό σύλλογο αγωνίστηκε σε 45 επίσημους αγώνες, σημειώνοντας δέκα γκολ. Ο τουρκικός σύλλογος τον αγόρασε τον Ιούνιο του 2025, ωστόσο τρεις μήνες αργότερα τον παραχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στην ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta