Ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη στις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 1-0, στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Τσιλούλη στο δεύτερο ημίχρονο, εξασφαλίζοντας το πρώτο τρίποντο για τους Περιστεριώτες στην διοργάνωση. Το παιχνίδι διεξήχθη σε ένα κλίμα έντονης διεκδίκησης από αμφότερες τις ομάδες.

Το πρώτο ημίχρονο και οι ευκαιρίες του Πανσερραϊκού

Οι γηπεδούχοι του Πανσερραϊκού ξεκίνησαν την αναμέτρηση με μεγαλύτερη ορμή και παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, δημιούργησαν τρεις σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, απειλώντας την εστία του Ατρομήτου.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή για τον Πανσερραϊκό καταγράφηκε στο 12ο λεπτό, όταν ο Πασάς έκανε ένα σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι είχαν δύο ακόμα καλές στιγμές. Συγκεκριμένα, στο 44ο λεπτό ο Βερνάρδος και στο 45ο λεπτό ο Μασκανάκης βρέθηκαν σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Στο ίδιο διάστημα, ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του τερματοφύλακα Σακαλίδη.

Η αντεπίθεση του Ατρομήτου και το καθοριστικό γκολ

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι από το Περιστέρι ανέβασαν τον ρυθμό τους και προσπάθησαν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Ο Ατρόμητος άρχισε να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ και η πίεση απέδωσε καρπούς προς το τέλος της αναμέτρησης.

Το μοναδικό και καθοριστικό τέρμα της συνάντησης σημειώθηκε στο 81ο λεπτό. Σε μια φάση που ξεκίνησε με τον Ηλιάδη του Πανσερραϊκού να κάνει τσαφ, η μπάλα κατέληξε στον Τσιλούλη. Ο παίκτης του Ατρομήτου, όντας σε πλεονεκτική θέση από κοντά, δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει και να διαμορφώσει το τελικό 0-1 υπέρ της ομάδας του, δίνοντας το πολύτιμο τρίποντο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Αλέκος Βοσνιάδης, ξεκίνησε τον αγώνα με τους εξής ποδοσφαιριστές: Σακαλίδης κάτω από τα δοκάρια, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Τάχατος και Μορέιρα στην άμυνα, Στάικος, Ρουμιάντσεβ και Τσέλιος στη μεσαία γραμμή, ενώ στην επίθεση αγωνίστηκαν οι Βερνάρδος, Μασκανάκης και Πασάς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ως αλλαγές χρησιμοποιήθηκαν οι Οικονόμου (αντί Ρουμιάντσεβ στο 71'), Μωυσίδης (αντί Βερνάρδου στο 71'), Άρμουγκομ (αντί Τσέλιου στο 85'), Αδάμ (αντί Μασκανάκη στο 46') και Τεϊσέιρα (αντί Πασά στο 46').

Από την πλευρά του Ατρομήτου, ο τεχνικός Ντούσαν Κερκέζ επέλεξε την ακόλουθη αρχική ενδεκάδα: Ντιένγκ στο τέρμα, Λυρατζής, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον και Παπαδόπουλος στην αμυντική γραμμή, Κώτσης, Μουντουσαμί και Τσαντίλας στο κέντρο, και οι Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Νούνιεζ στην επίθεση. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήταν: Τσακμάκης (αντί Μάγκνουσον στο 61'), Τσιλούλης (αντί Τσαντίλας στο 61'), Μπάτος (αντί Πνευμονίδη στο 69'), Αμπαρτζίδης (αντί Κώτση στο 84') και Καραμάνης (αντί Νούνιεζ στο 84').

Με πληροφορίες από: Gazzetta