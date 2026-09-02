Ο Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό: Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του τριφυλλιού

Ο Αζεντίν Ουναΐ, ο Μαροκινός μέσος, βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει την πιο δαπανηρή στην ιστορία του συλλόγου, σηματοδοτώντας ένα καλοκαίρι χωρίς προηγούμενο για το «τριφύλλι», κατά το οποίο έχουν δαπανηθεί κατά προσέγγιση 50 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του, επισφραγίζοντας ένα happy end που έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών.

Η εντολή του μεγαλομετόχου και οι οικονομικές υπερβάσεις

Η απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ αποτελεί προσωπική επιθυμία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε σαφή εντολή για την απόκτησή του. Η οδηγία ήταν ξεκάθαρη: «Ανεξάρτητα από τον χαφ που έχει ζητήσει ο προπονητής, θέλω να πάρουμε και τον Ουναΐ, να τον κάνουμε δώρο στον κόσμο». Αυτή η απόφαση υπογραμμίζει τη διάθεση του συλλόγου να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο πρόεδρος του «τριφυλλιού» είχε δώσει την οδηγία ότι «θα κάνουμε και υπερβάσεις αν χρειαστεί στο οικονομικό κομμάτι». Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε μια μεταγραφική περίοδο κατά την οποία ο Παναθηναϊκός έχει δαπανήσει κατά προσέγγιση 50 εκατομμύρια ευρώ για νέες προσθήκες, καθιστώντας την τρέχουσα σεζόν μία από τις πιο δαπανηρές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο ρόλος του Στέφανου Κοτσόλη και η απευθείας επαφή

Την αποστολή για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου ανέλαβε ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης. Με προσωπική του πρωτοβουλία, ο Κοτσόλης επικοινώνησε απευθείας με τον ποδοσφαιριστή, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τον τρόπο που επιλέγει να δουλεύει, επενδύοντας στις ανθρώπινες σχέσεις και επιδιώκοντας να «χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ο βασικός στόχος του Κοτσόλη ήταν να διαπιστώσει τις προθέσεις του Ουναΐ και να αποφύγει μια κατάσταση παρόμοια με την περσινή. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο διεθνής άσος επιθυμούσε πραγματικά να επιστρέψει στην ομάδα. Μόλις έλαβε το «οκ» από τον ποδοσφαιριστή, ξεκίνησαν οι επίσημες επαφές με την Τζιρόνα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η επιστροφή του Ουναΐ και ο ενθουσιασμός των φιλάθλων

Ο Αζεντίν Ουναΐ αναμένεται να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, μια κίνηση που έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους οπαδούς του συλλόγου. Οι φίλαθλοι είχαν ήδη λατρέψει τον Μαροκινό μέσο από την πρώτη του σεζόν (2024/2025) με την πράσινη φανέλα, και η προοπτική της επανένωσής του με την ομάδα έχει δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας.

Η μεταγραφή αυτή έρχεται να συμπληρώσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Οι «πράσινοι» είχαν ήδη αποκτήσει τον Ίμρα Λούζα, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί, επιδιώκοντας την «απόλυτη υπέρβαση» με τον Ουναΐ. Με τη σύμφωνη γνώμη του Νίστρουπ, οι προσπάθειες για την απόκτηση του παίκτη δούλευαν σκληρά και αθόρυβα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι πληροφορίες για την εξέλιξη της μεταγραφής

Οι πληροφορίες σχετικά με την πιθανή επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν εδώ και καιρό. Συγκεκριμένα, οι «Galacticos» είχαν ενημερώσει από την Τρίτη 25 Αυγούστου ότι το θέμα ήταν ζωντανό και τα πάντα ανοιχτά για μία τεράστια επιστροφή του ποδοσφαιριστή. Αυτές οι αρχικές πληροφορίες επιβεβαιώνονται πλέον με την άφιξη του παίκτη στην Αθήνα.

Η σπουδαία μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, όχι μόνο για το «τριφύλλι» αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Η ολοκλήρωση της μεταγραφής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το δυναμικό της ομάδας ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta