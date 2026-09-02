Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΛ Novibet, αλλά κανείς δεν προέβη σε δηλώσεις

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 4-0 της ΑΕΛ Novibet στην «AEL FC Arena», ξεκινώντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, κανένα μέλος της ομάδας των Πειραιωτών δεν προέβη σε δηλώσεις. Η απόφαση αυτή είχε γνωστοποιηθεί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο οποίος μετέδιδε τον αγώνα, πριν από το τέλος του παιχνιδιού.

Η επικράτηση του Ολυμπιακού στην «AEL FC Arena»

Οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της ΑΕΛ Novibet με τέσσερα γκολ έναντι μηδενός. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην «AEL FC Arena», την έδρα της θεσσαλικής ομάδας, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στον θεσμό του Κυπέλλου, εξασφαλίζοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς και θέτοντας τις βάσεις για την πορεία του στη διοργάνωση.

Η απόφαση για τη μη παροχή δηλώσεων

Από την πλευρά των Πειραιωτών, υπήρξε μια ξεκάθαρη απόφαση σχετικά με την επικοινωνία μετά το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, κανείς από την ομάδα δεν έκανε δηλώσεις μετά το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Η απόφαση αυτή δεν αφορούσε μόνο τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, αλλά επεκτάθηκε και στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Όλα τα μέλη της αποστολής των «ερυθρολεύκων» απείχαν από την παροχή δηλώσεων στις κάμερες του τηλεοπτικού σταθμού.

Η ενημέρωση προς τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο οποίος είχε αναλάβει τη μετάδοση της αναμέτρησης μεταξύ ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακού για το Κύπελλο Ελλάδας, ενημερώθηκε εγκαίρως για την απόφαση. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γνωστοποίησαν στον σταθμό την πρόθεσή τους πριν καν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα, έγινε γνωστό στο κοινό ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ενημερώσει τον ΣΚΑΪ ότι κανένα μέλος της ομάδας δεν θα έκανε δηλώσεις στην κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΣΚΑΪ

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο οποίος μετέδωσε την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ανήκει στον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό το γεγονός αποτελεί μέρος των πληροφοριών που δόθηκαν σχετικά με την κάλυψη του αγώνα.

Επιπλέον, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι παράλληλα ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται ρητά στην πηγή.

Απουσία περαιτέρω εξηγήσεων από τον Ολυμπιακό

Παρά την απόφαση να μην γίνουν δηλώσεις μετά τον αγώνα, από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν δόθηκε καμία περαιτέρω εξήγηση. Δεν υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση ή διευκρίνιση για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν προχώρησαν σε ανακοινώσεις που να αιτιολογούν τη στάση τους, αφήνοντας την απόφαση χωρίς πρόσθετα σχόλια ή διευκρινίσεις προς το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko