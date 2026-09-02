Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΛ με 4-0 στο κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την «AEL FC Arena», επικρατώντας της ΑΕΛ με σκορ 4-0, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Πειραιώτες εμφάνισαν ποιότητα και «γεμάτες» επιλογές, ακόμα και από τη δεύτερη γραμμή του ροτέισον τους, χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η επικράτηση ήρθε με τέρματα από τους Γκονσάλες, Σα, Μπρούνο και Ζοέλ Ρόκα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η εικόνα του αγώνα και το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων»

Οι Πειραιώτες είχαν μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού. Παρά την κυριαρχία τους, υπήρξε μια στιγμή που απειλήθηκαν στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Νοικοκυράκης της ΑΕΛ επιχείρησε μια προσπάθεια προς την εστία του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Κάρμο κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή, διατηρώντας το μηδέν για την ομάδα του. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός έφερε το παιχνίδι στα δικά του «μέτρα».

Το πρώτο τέρμα για τον Ολυμπιακό σημειώθηκε στο 34ο λεπτό. Ο Γκονσάλες με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0, ανοίγοντας τον «λογαριασμό» του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον Ολυμπιακό να ανεβάζει ακόμα περισσότερο την απόδοσή του και να διευρύνει το προβάδισμά του με διαδοχικά τέρματα. Μόλις πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, στο 50ο λεπτό, ο Σα κατάφερε να σκοράρει, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ σε 2-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 54ο λεπτό, ο Μπρούνο πρόσθεσε ένα ακόμα γκολ για τους Πειραιώτες, κάνοντας το 3-0. Η επιθετική τους διάθεση συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα να έρθει και τέταρτο τέρμα.

Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Ζοέλ Ρόκα στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον «περίπατο» του Ολυμπιακού στην «AEL FC Arena».

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για την ομάδα της ΑΕΛ, υπό τις οδηγίες του προπονητή Σωκράτη Οφρυδόπουλου, αγωνίστηκαν οι Μελισσάς, Σάκιτς, Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Μπούσης, Παπαγεωργίου, Τσινγκάρας, Αλμπάνης, Νικοκυράκης, Ζτούπης και Νίτσος. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αλλαγές.

Συγκεκριμένα, ο Αγαπάκης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Σάκιτς, ενώ οι Γκρόζος, Σίλβα και Καμπετσής εισήλθαν στο παιχνίδι στο 61ο λεπτό, αντικαθιστώντας τους Μπούση, Παπαγεωργίου και Νίτσο αντίστοιχα. Ο Μακρής πήρε τη θέση του Αλμπάνη στο 77ο λεπτό.

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε για την αρχική ενδεκάδα τους Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Φρόιλερ, Σα, Μαρτίνς, Φορτούνης και Γκονσάλες.

Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ρόκα αντικατέστησε τον Μαρτίνς στο 63ο λεπτό, ενώ ο Τικνιζιάν πήρε τη θέση του Μπρούνο στο 66ο λεπτό. Στο 81ο λεπτό, οι Μπακούλας και Ζότα Σίλβα εισήλθαν στο παιχνίδι, αντικαθιστώντας τους Κουτσογούλας και Γκονσάλες αντίστοιχα.

Τέλος, ο Πέντερσεν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Σα, ολοκληρώνοντας τις αλλαγές για την ομάδα του Πειραιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki