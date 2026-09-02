Ο Αρμάντο Γκονζάλες άνοιξε λογαριασμό με τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε με «Hadouken»

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, γνωστός και με το προσωνύμιο «Hormiga», άνοιξε τον λογαριασμό του στα γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στη Λάρισα. Ο Μεξικανός επιθετικός δεν πέρασε απαρατήρητος, καθώς ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός του μετά το γκολ έκλεψε την παράσταση, φέρνοντας το θρυλικό βιντεοπαιχνίδι Street Fighter στο γήπεδο και τραβώντας τα βλέμματα.

Ο πανηγυρισμός «Hadouken» που έκλεψε την παράσταση

Μετά την επίτευξη του παρθενικού του γκολ με τους «ερυθρόλευκους», ο Αρμάντο Γκονζάλες επέλεξε έναν ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο τρόπο για να το γιορτάσει. Ο Μεξικανός επιθετικός πανηγύρισε κάνοντας ένα «Hadouken», μια κίνηση που αμέσως αναγνωρίστηκε από τους συμπατριώτες του και τους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών.

Ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός προέρχεται απευθείας από το θρυλικό παιχνίδι μάχης Street Fighter, όπου αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές επιθέσεις των χαρακτήρων Ryu και Ken. Στο παιχνίδι, οι δύο μαχητές ενώνουν τα χέρια τους και τα εκτοξεύουν με δύναμη μπροστά, απελευθερώνοντας μία «μπάλα» ενέργειας προς τον αντίπαλο, μια κίνηση που έχει μείνει στην ιστορία των videogames.

Το πρώτο γκολ του «Hormiga» στην Ευρώπη

Το τέρμα του Αρμάντο Γκονζάλες σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης του βασικής εμφάνισης με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο «Hormiga» κατάφερε να σκοράρει στο 34ο λεπτό του αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στη Λάρισα, σηματοδοτώντας έτσι όχι μόνο το πρώτο του γκολ με την ελληνική ομάδα, αλλά και το πρώτο του τέρμα στην ευρωπαϊκή του καριέρα.

Αυτή η επίδοση αποτελεί ένα ιδανικό ξεκίνημα για τον Μεξικανό επιθετικό, ο οποίος έδειξε την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα σε σημαντικές στιγμές. Η πρώτη του εμφάνιση ως βασικός συνδυάστηκε με το πρώτο του γκολ, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην αρχή της πορείας του με τον Ολυμπιακό.

Η ιδιαίτερη αδυναμία στην ιαπωνική pop κουλτούρα

Ο ξεχωριστός πανηγυρισμός του Αρμάντο Γκονζάλες με το «Hadouken» δεν ήταν καθόλου τυχαίος, καθώς ο «Hormiga» διατηρεί μια ιδιαίτερη και βαθιά αδυναμία στην ιαπωνική pop κουλτούρα. Αυτή η αγάπη του για τα anime και τα videogames έχει φανεί και στο παρελθόν, καθώς έχει αντλήσει έμπνευση από διάφορες δημοφιλείς σειρές και παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής έχει εμπνευστεί από τίτλους όπως το Dragon Ball, το Naruto, το Jujutsu Kaisen και το Blue Lock, ενσωματώνοντας στοιχεία τους στους πανηγυρισμούς του. Τα anime και τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής του ταυτότητας, προσδίδοντας μια μοναδική και προσωπική διάσταση στους τρόπους που εκφράζει τη χαρά του μετά από ένα γκολ.

Κάθε γκολ μπορεί να κρύβει τη δική του αναφορά

Η σύνδεση του Αρμάντο Γκονζάλες με την ιαπωνική pop κουλτούρα είναι τόσο ισχυρή, που κάθε γκολ που σημειώνει μπορεί να κρύβει τη δική του ξεχωριστή αναφορά και συμβολισμό. Αυτό προσδίδει ένα επιπλέον επίπεδο ενδιαφέροντος στις εμφανίσεις του, καθώς οι φίλαθλοι αναμένουν με περιέργεια να δουν ποια θα είναι η επόμενη έμπνευσή του.

Ο «Hormiga» έχει καταφέρει να συνδυάσει με επιτυχία την αγάπη του για τον αθλητισμό με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη εικόνα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πανηγυρισμός του «Hadouken» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μοναδικής ταυτότητας και της προσωπικής του έκφρασης στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta