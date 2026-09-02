Παναθηναϊκός: Άπαντες στην Αθήνα και τώρα δουλειά

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πλήρη φάση προετοιμασίας, με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υπολογίζει πλέον στην πλειοψηφία του ρόστερ του. Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι «πράσινοι» θα έχουν στην διάθεσή τους όλους τους διεθνείς παίκτες που συμμετείχαν στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατά το «παράθυρο» του Αυγούστου. Το «Telekom Center Athens» αναμένεται να γεμίσει με την παρουσία των αθλητών, καθώς η ομάδα εντείνει τις προπονήσεις της ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι διεθνείς επιστρέφουν στην Αθήνα

Η ενσωμάτωση των παικτών στην ομάδα γίνεται σταδιακά. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το πρωί, ο Ίζακ Μπόνγκα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του «Ζοτς», σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας του στην ομάδα μετά την άφιξή του στην Αθήνα. Η παρουσία του Μπόνγκα προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην προετοιμασία των «πρασίνων».

Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, το προπονητικό κέντρο θα υποδεχθεί και άλλους διεθνείς αθλητές. Συγκεκριμένα, οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Μπράνκου Μπάντιο, αφού έφτασαν με τη σειρά τους στην Ελλάδα, θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες διεθνείς, Ντίνο Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις τους με την εθνική ομάδα. Επιπλέον, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μετά τον αγώνα της περασμένης Δευτέρας 31 Αυγούστου μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, παρέμεινε στην Αθήνα και έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό, δίνοντας το παρών από νωρίς στην προετοιμασία.

Η κατάσταση με τους τραυματίες παίκτες

Παρά την ενίσχυση του ρόστερ με την επιστροφή των διεθνών, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Οι Αμερικανοί Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκονται εκτός δράσης, έχοντας μπει στα «πιτς» για αποκατάσταση. Η απουσία τους είναι αισθητή, ωστόσο η επιστροφή τους στην ενεργό δράση έχει δρομολογηθεί για τα μέσα του επόμενου μήνα, οπότε αναμένεται να είναι και πάλι διαθέσιμοι.

Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στην διάθεσή του σχεδόν όλους τους παίκτες του, με εξαίρεση τους δύο τραυματίες. Αυτό επιτρέπει στον προπονητή να δουλέψει με το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου, εφαρμόζοντας τα συστήματα και τις τακτικές που επιθυμεί ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Αμαρουσίου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά και θα αποτελέσει μια πρώτη ευκαιρία για τους παίκτες να «ξεμουδιάσουν» από τις εντατικές προπονήσεις και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε συνθήκες αγώνα.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, οι «πράσινοι» θα δώσουν ένα ακόμα φιλικό, αυτή τη φορά κόντρα στο Περιστέρι. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Και τα δύο αυτά παιχνίδια θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, επιτρέποντας στο τεχνικό επιτελείο να κάνει τις δοκιμές του. Τα πρώτα «αποκαλυπτήρια» της ομάδας στο φίλαθλο κοινό αναμένονται να γίνουν στο τουρνουά της Ρόδου, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τους φιλάθλους.

Οι επόμενες αναμετρήσεις και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Πριν από το καθιερωμένο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Παναθηναϊκός έχει προγραμματίσει δύο ακόμα φιλικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 11 Σεπτεμβρίου και την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 12 Σεπτεμβρίου. Αυτά τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο κλειστό της Καλλιθέας, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για την περαιτέρω βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης των παικτών και την προσαρμογή τους στα συστήματα.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της προετοιμασίας και έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens», προσφέροντας μια δυνατή δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta