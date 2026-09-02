Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΛ με 4-0 στην πρεμιέρα του κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της ΑΕΛ Novibet με σκορ 4-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα, εξασφαλίζοντας μια εμφατική νίκη.

Η ομάδα του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε σαρωτική, διαλύοντας την ΑΕΛ. Για τους Γκονζάλες, Ρόκα και Γκουστάβο Σα, αυτά ήταν τα πρώτα τους γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ σκόραρε και ο Μπρούνο, συμπληρώνοντας την «πολυφωνία» στο σκοράρισμα.

Οι αρχικές διατάξεις των ομάδων

Η ΑΕΛ ξεκίνησε τον αγώνα με τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια. Η αμυντική της γραμμή αποτελούνταν από τους Μπούση, Τσελεπίδη, Ρισβάνη και Σάκιτς. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Τσιγγάρας και Παπαγεωργίου, ενώ πίσω από τον επιθετικό Νίτσο βρέθηκε μια τριάδα παικτών που αποτελούνταν από τους Αλμπάνη, Ζιούπη και Νοικοκυράκη.

Για τον Ολυμπιακό, ο αρχικός σχηματισμός περιλάμβανε τον Πόβοβιτς στο τέρμα. Η άμυνα αποτελούνταν από τους Μπρούνο, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς και τον Κουτσογούλα, ο οποίος ήταν βασικός και μέλος της ενδεκάδας του ιστορικού τελικού της κατάκτησης του Youth League το 2024. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Φρόιλερ, Φίλης και Σα, ενώ στα άκρα βρέθηκαν οι Ζέλσον και Φορτούνης. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Μεξικανός Γκονζάλες χρίστηκε για πρώτη φορά βασικός.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα του Ολυμπιακού

Σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο, η ΑΕΛ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 24ο λεπτό. Υπήρξε μια λάθος εκτίμηση και έξοδος του Πόποβιτς, με αποτέλεσμα η ΑΕΛ να βρεθεί πολύ κοντά στο 1-0. Ο Πόποβιτς έβγαλε τη μπάλα με το χέρι, αλλά αυτή κατέληξε σε αντίπαλο παίκτη. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, ο Κάρμο είχε γυρίσει και κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Ο Ολυμπιακός απάντησε με ευκαιρίες. Στο 27ο λεπτό, ο Γκονζάλες είχε μια κεφαλιά που κατέληξε άουτ, μετά από σέντρα του Ζέλσον, από πολύ καλή θέση. Στο 35ο λεπτό, ο Ολυμπιακός βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από μπαλιά του Φορτούνη προς τον Γκονζάλες, ο τελευταίος με κεφαλιά από κοντά έκανε το 0-1, σημειώνοντας έτσι το πρώτο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, στο 42ο λεπτό, ο Φίλης έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία. Έκανε τη ντρίμπλα και το σουτ, το οποίο αποκρούστηκε δύσκολα από τον Μελίσσα. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΛ ζήτησε πέναλτι για μια φάση που ενεπλάκησαν οι Νίτσος και Πόποβιτς. Ωστόσο, φάνηκε ότι είχε προηγηθεί φάουλ πάνω στον Σμαϊλοβιτς, και τελικώς δεν δόθηκε κάποια παράβαση από τον διαιτητή.

Σαρωτικός ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει την πίεση. Στο 49ο λεπτό, ο Σα σημείωσε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό, με ένα σουτ από κοντά. Οι Ζέλσον και Φορτούνης προσπάθησαν να δημιουργήσουν φάσεις δύο φορές. Η άμυνα της ΑΕΛ απομάκρυνε τη μπάλα, αλλά όχι επαρκώς και μακριά, και στην τελευταία απομάκρυνσή της, ο Σα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έκανε το 0-2.

Το τρίτο γκολ για τον Ολυμπιακό ήρθε από τον Μπρούνο, ο οποίος επίσης σκόραρε, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Το τέταρτο γκολ, και πάλι το πρώτο για τον παίκτη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ήρθε στο 66ο λεπτό από τον Ρόκα. Μετά από κάθετη πάσα του Σα, ο Ισπανός μπήκε δυνατά, κέρδισε την κόντρα από τον γκολκίπερ Μελίσσα και από κοντά έκανε το 0-4.

Στο 88ο λεπτό, ο Ρόκα ζήτησε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με 0-4 στον ηλεκτρονικό πίνακα του σταδίου.

Οι αλλαγές των προπονητών

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές από τους προπονητές των δύο ομάδων. Για την ΑΕΛ, στο 61ο λεπτό πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο οι Γρόζος, Σίλβα και Καμπετσής, αντικαθιστώντας τους Μπούση, Παπαγεωργίου και Νίτσο αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι αλλαγές του Αγαπάκη στη θέση του Σάκιτς στο 75ο λεπτό και του Μακρή στη θέση του Αλμπάνη στο 77ο λεπτό.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι πρώτες αλλαγές έγιναν στο 63ο λεπτό, με τους Τικνιζιάν και Ρόκα να εισέρχονται στον αγώνα, αντικαθιστώντας τους Μπρούνο και Ζέλσον. Αργότερα, στο 81ο λεπτό, οι Πέντερσεν, Μπακούλας και Ζό πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, παίρνοντας τις θέσεις των Κουτσογούλα, Σα και Γκονζάλες αντίστοιχα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta