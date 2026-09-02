Η Μπαντόσα προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open μετά από διακοπή λόγω βροχής

Η Πάουλα Μπαντόσα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο του US Open, επικρατώντας της Ντάρια Κασάτκινα σε έναν αγώνα που διεκόπη λόγω βροχής την Τρίτη και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη. Η Ισπανίδα τενίστρια, παρά τις δυσκολίες, έκλεισε το παιχνίδι και θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Η διακοπή του αγώνα και η επανέναρξη

Ο αγώνας μεταξύ της Πάουλα Μπαντόσα και της Ντάρια Κασάτκινα, που είχε ξεκινήσει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, αναγκάστηκε να διακοπεί εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα της βροχόπτωσης. Τη στιγμή της διακοπής, η Ισπανίδα τενίστρια είχε ένα σημαντικό προβάδισμα, έχοντας κερδίσει το πρώτο σετ με 6-1 και προηγούμενη με 5-4 στο δεύτερο σετ.

Η αγωνία κορυφωνόταν καθώς η Μπαντόσα βρισκόταν στο σερβίς για το δέκατο game του δεύτερου σετ, με το σκορ να είναι στο 40-40. Είχε ήδη χάσει τρία match points πριν την αναγκαστική παύση. Η συνέχεια του παιχνιδιού δόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, εντασσόμενο στο πρόγραμμα του Stadium 17, ενός από τα κεντρικά γήπεδα του US Open. Στο ίδιο γήπεδο, αργότερα, ήταν προγραμματισμένος να αγωνιστεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς εναντίον του Λόιντ Χάρις.

Η αγωνιώδης επικράτηση της Μπαντόσα

Με την επανέναρξη του αγώνα, η Πάουλα Μπαντόσα κατάφερε τελικά να φτάσει στον στόχο της και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Έκλεισε το κρίσιμο game και κατ' επέκταση το δεύτερο σετ με σκορ 6-4, παίρνοντας έτσι τη νίκη επί της Ντάρια Κασάτκινα.

Η πρόκριση, ωστόσο, δεν ήρθε χωρίς δυσκολίες και αγωνία. Η Μπαντόσα κινδύνευσε αρκετές φορές, καθώς χρειάστηκε να φτάσει στο ένατο match point για να τελειώσει οριστικά το παιχνίδι. Η νίκη επισφραγίστηκε με έναν άσο, ενώ η Ισπανίδα τενίστρια έδειξε ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, καταφέρνοντας να «σβήσει» και δύο break points που είχε η Κασάτκινα. Στον δεύτερο γύρο του US Open, η Μπαντόσα θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ.

Οι δηλώσεις και η σύνδεση με τη Νέα Υόρκη

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την πρόκριση, η 29χρονη Πάουλα Μπαντόσα προέβη σε δηλώσεις, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την κατάσταση της υγείας της. «Αισθάνομαι πολύ καλά, δεν έχω παίξει τις τελευταίες βδομάδες, αλλά αισθάνομαι υγιές το σώμα μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φυσικής της κατάστασης.

Η Ισπανίδα τενίστρια αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά της σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και το τουρνουά. «Ήταν τόσο λυπηρό να χάσω το περσινό τουρνουά, έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και ένα μέρος της καρδιάς μου ανήκει εδώ», δήλωσε, τονίζοντας το συναισθηματικό της δέσιμο με την πόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαντόσα έχει φτάσει στο παρελθόν μέχρι τα προημιτελικά του US Open, δύο χρόνια πριν από τη φετινή διοργάνωση.

Άλλα αποτελέσματα από το πρωινό πρόγραμμα

Εκτός από τον αγώνα της Πάουλα Μπαντόσα, το πρωινό πρόγραμμα της Τετάρτης στο US Open περιλάμβανε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια για τον πρώτο και δεύτερο γύρο. Η Τζέσικα Πεγκούλα επικράτησε της Σοφία Κένιν με εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας με 6-3, 6-1 σε μόλις 56 λεπτά. Με αυτή τη νίκη, η Πεγκούλα εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θα συναντήσει τη Λέιλα Φερνάντεζ.

Σε μια αμιγώς ιταλική μονομαχία, η Τζασμίν Παολίνι νίκησε τη συμπατριώτισσά της Λουκρετσία Στεφανίνι με 6-4, 6-1, προχωρώντας έτσι στην επόμενη φάση. Η Παολίνι θα αγωνιστεί στη φάση των «32» απέναντι στη Σοράνα Κιρστέα. Η Ρουμάνα τενίστρια, με τη σειρά της, είχε νικήσει την Νταϊάν Πέρι με 6-2, 7-5, ολοκληρώνοντας έτσι την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta