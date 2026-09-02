Η Ζάλγκιρις Κάουνας επικράτησε της Γιουβέντους Ουτένα σε φιλική αναμέτρηση

Η Ζάλγκιρις Κάουνας συνέχισε τον δρόμο των νικηφόρων φιλικών της αναμετρήσεων, επικρατώντας δύσκολα της Γιουβέντους Ουτένα με τελικό σκορ 82-77. Η ομάδα του Κάουνας, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να είναι διψήφιος και να αγγίζει το double-double, καθώς και τον Μάριους Γκριγκόνις να πραγματοποιεί μια αρκετά καλή εμφάνιση, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των φιλοξενούμενων. Το παιχνίδι διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στη Zalgirio Arena.

Η αρχική υπεροχή της Γιουβέντους

Στο ξεκίνημα της φιλικής αναμέτρησης, η Γιουβέντους Ουτένα παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη και αποτελεσματική στο παρκέ. Κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας να προηγείται ακόμη και με 10 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 23-13 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτή η αρχική υπεροχή έδειξε τις προθέσεις των φιλοξενούμενων να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ωστόσο, η Ζάλγκιρις Κάουνας αντέδρασε άμεσα. Με τις προσπάθειες των Σλίβα και Κάρσεν Έντουαρντς, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να «συμμαζέψουν» κάπως την κατάσταση. Μείωσαν τη διαφορά στην εκπνοή της πρώτης περιόδου, με το σκορ να κλείνει στο 23-18, διατηρώντας έτσι την επαφή με το σκορ και τις ελπίδες για την συνέχεια του αγώνα.

Η αντεπίθεση και η κυριαρχία της Ζάλγκιρις

Η δεύτερη περίοδος αποτέλεσε μια εντελώς διαφορετική ιστορία για την αναμέτρηση. Η Ζάλγκιρις του Μασιούλις ανέλαβε τα ηνία του αγώνα, επιδεικνύοντας κυριαρχία και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 27-10, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν πλήρως το αρχικό εις βάρος τους αποτέλεσμα και δημιούργησαν μια σημαντική διαφορά.

Το ημίχρονο βρήκε τη Ζάλγκιρις να προηγείται με 45-33, έχοντας ως βασικούς συντελεστές σε αυτή την αντεπίθεση τους Ουίλιαμς-Γκος, Βαλαντσιούνας, Έντουαρντς και Γκριγκόνις. Οι συγκεκριμένοι παίκτες ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Κάουνας σε αυτό το διάστημα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αλλαγή της ροής του παιχνιδιού.

Η αντίδραση της Γιουβέντους στην επανάληψη

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι της Γιουβέντους Ουτένα παρουσιάστηκαν βελτιωμένοι και πιο αποφασισμένοι. «Έσφιξαν» την άμυνά τους, δυσκολεύοντας τις επιθετικές προσπάθειες της Ζάλγκιρις και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Ζάλγκιρις να διατηρεί το προβάδισμα, αλλά με το σκορ στο 64-59, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την τελική περίοδο του αγώνα.

Στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, η Ζάλγκιρις κατάφερε αρχικά να δημιουργήσει εκ νέου μια διαφορά ασφαλείας, ξεφεύγοντας με 76-64. Ωστόσο, η Γιουβέντους δεν παράτησε τον αγώνα και μπήκε εκ νέου δυναμικά στην αναμέτρηση, προσπαθώντας να ανατρέψει το σκορ μέχρι το τέλος, προσφέροντας συγκινήσεις.

Οι κορυφαίοι παίκτες και το τελικό αποτέλεσμα

Παρά την επίμονη προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στο παιχνίδι, η Ζάλγκιρις κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να φτάσει στη νίκη με το τελικό σκορ 82-77. Ο Στέρλινγκ Μπράουν της Γιουβέντους ήταν αυτός που σκόραρε τους τελευταίους πόντους της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Για τους νικητές, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές, σημειώνοντας 14 πόντους και μαζεύοντας 9 ριμπάουντ, αγγίζοντας έτσι το double-double. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των Σλίβα με 10 πόντους, Γκριγκόνις με 9 πόντους και Σιρβίντις με 8 πόντους, οι οποίοι ήταν μεταξύ των κορυφαίων για την ομάδα του Κάουνας σε αυτή τη δύσκολη φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta