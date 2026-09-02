Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική ιστιοπλοΐα στους Μεσογειακούς Αγώνες

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι επέδειξαν εξαιρετικές επιδόσεις στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο Τάραντο, κατακτώντας συνολικά τρία μετάλλια. Η ελληνική αποστολή απέσπασε ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο, αναδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία της χώρας στον χώρο της ιστιοπλοΐας. Η Δανάη Ποντίφηξ ήταν αυτή που ξεχώρισε, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία iQFoiL γυναικών.

Η χρυσή πορεία της Δανάης Ποντίφηξ

Η Δανάη Ποντίφηξ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σειρά ιστιοδρομιών στην κατηγορία iQFoiL γυναικών, οδηγώντας την στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Συνολικά, συμμετείχε σε 14 ιστιοδρομίες, όπου επέδειξε σταθερότητα και υψηλές επιδόσεις. Η αθλήτρια τερμάτισε στην πρώτη θέση σε έξι από αυτές τις κούρσες, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις της Ποντίφηξ στις ιστιοδρομίες ήταν: 1η, 7η, 3η (την οποία αφαίρεσε από το τελικό της σκορ), 4η, 3η, 7η, 1η, 1η, 1η, 3η, 5η, 1η, 4η, 1η και 3η. Αυτή η σειρά αποτελεσμάτων της εξασφάλισε την κορυφαία θέση στο βάθρο και το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα.

Η ελληνική παρουσία στις ολυμπιακές κατηγορίες

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι συμμετείχαν στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο σε τρεις ολυμπιακές κατηγορίες, επιδεικνύοντας το βάθος και το ταλέντο της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Η συνολική συγκομιδή των τριών μεταλλίων – ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο – υπογραμμίζει την επιτυχημένη παρουσία της χώρας στη διοργάνωση.

Η συμμετοχή σε αυτές τις κατηγορίες επέτρεψε στους αθλητές να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε διεθνείς αντιπάλους, με τις επιδόσεις τους να φέρνουν σημαντικές διακρίσεις για την Ελλάδα. Η κατάκτηση μεταλλίων σε διαφορετικές κατηγορίες αναδεικνύει την πολυδιάστατη δυναμική της ελληνικής ομάδας.

Η επίδοση του Αδαμάντιου Πετριανού

Στην ίδια κατηγορία με τη Δανάη Ποντίφηξ, δηλαδή στα iQFoiL, ο Αδαμάντιος Πετριανός κατέλαβε την τέταρτη θέση, συγκεντρώνοντας 61 βαθμούς. Ο Πετριανός συμμετείχε σε 11 κούρσες, όπου επέδειξε αξιόλογες επιδόσεις, φτάνοντας κοντά στο βάθρο των μεταλλίων.

Οι θέσεις του στις ιστιοδρομίες ήταν οι εξής: 7ος, 10ος, 6ος, 1ος, 6ος, 3ος, 20ος (την οποία αφαίρεσε), 6ος, 7ος, 2ος, 13ος. Η επίδοσή του, αν και δεν του χάρισε μετάλλιο, αποτελεί μια σημαντική διάκριση στην απαιτητική κατηγορία των iQFoiL.

Αποτελέσματα άλλων ελληνικών συμμετοχών

Πέρα από τις επιτυχίες της Δανάης Ποντίφηξ και την τέταρτη θέση του Αδαμάντιου Πετριανού, καταγράφηκαν και άλλες αξιόλογες επιδόσεις από Έλληνες ιστιοπλόους. Μία Ελληνίδα αθλήτρια, της οποίας το όνομα δεν αναφέρεται στις πηγές, συμμετείχε σε 11 κούρσες με τις εξής θέσεις: 6η, 1η, 11η (την αφαίρεσε), 3η, 4η, 5η, 10η, 2η, 8η, 6η και 11η. Τα αποτελέσματά της δείχνουν μια δυναμική παρουσία με τερματισμούς στην πρώτη και δεύτερη θέση.

Μία ακόμη Ελληνίδα αθλήτρια, επίσης ανώνυμη στις διαθέσιμες πληροφορίες, συμμετείχε σε 11 ιστιοδρομίες. Οι θέσεις της ήταν: 1η, 10η, 6η, 5η, 4η, 3η, 4η, 9η, 5η, 12η (την οποία αφαίρεσε) και 9η. Και αυτή η αθλήτρια σημείωσε έναν τερματισμό στην πρώτη θέση, συμβάλλοντας στην συνολική εικόνα της ελληνικής ομάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta