Ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ με βίντεο

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ο 26χρονος διεθνής μέσος Αζεντίν Ουναΐ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα. Η άφιξή του έχει προαναγγελθεί από τους «πράσινους» μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνοδευόταν από το μήνυμα «Η μαγεία επιστρέφει». Η μεταγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως η απόλυτη υπέρβαση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον σύλλογο.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφικής βόμβας και η άφιξη

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πυρετώδεις ρυθμούς για την ολοκλήρωση της απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ. Ο σύλλογος έχει καταφέρει να φτάσει σε προφορική συμφωνία τόσο με τον ίδιο τον 26χρονο Μαροκινό διεθνή μέσο, όσο και με την ισπανική ομάδα Χιρόνα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την επίτευξη μίας «μεταγραφικής βόμβας» για τους «πράσινους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης θα φτάσει στην Ελλάδα απόψε το βράδυ, περίπου στις 22:00. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η άφιξή του στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Μετά την άφιξή του, θα ακολουθήσει ένας αγώνας δρόμου για να διεκπεραιωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Αυτές περιλαμβάνουν τα ιατρικά τεστ, την υπογραφή του συμβολαίου του και την έγκαιρη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας

Η μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από ισπανικές πηγές, το συνολικό κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει το μέγεθος της επένδυσης που πραγματοποιεί το «τριφύλλι» για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Πέρα από το ποσό της μεταγραφής, ο Μαροκινός μέσος θα λάβει και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε ποδοσφαιριστή του συλλόγου. Η οικονομική αυτή υπέρβαση καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι «πράσινοι» στην απόκτηση του Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.

Η εντυπωσιακή προαναγγελία

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο για να ανακοινώσει την επικείμενη άφιξη του Αζεντίν Ουναΐ. Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα ειδικά διαμορφωμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο λειτούργησε ως προαναγγελία για την έλευση του 26χρονου «μάγου», όπως αναφέρεται.

Το βίντεο κλείνει με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα γραμμένο στα γαλλικά: «La magie est de retour», το οποίο μεταφράζεται σε «Η μαγεία επιστρέφει». Επιπλέον, η ανάρτηση συνοδευόταν από τη σημαία του Μαρόκου, τονίζοντας την εθνικότητα του παίκτη και προσδίδοντας έναν συμβολικό χαρακτήρα στην ανακοίνωση.

Ο ρόλος του Ουναΐ στο «τριφύλλι»

Ο Αζεντίν Ουναΐ, ως διεθνής μέσος, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Η απόκτησή του, που χαρακτηρίζεται ως «μεταγραφική βόμβα», υποδηλώνει τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν για την προσφορά του στην ομάδα. Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει ποιότητα και δυναμισμό στο παιχνίδι των «πράσινων».

Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, ο Ουναΐ θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό του Παναθηναϊκού. Η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει, ώστε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, δείχνει την επιθυμία του συλλόγου να τον έχει άμεσα διαθέσιμο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta