Ο Ζαν Μοντέρο έτοιμος για τη νέα πρόκληση στον Ολυμπιακό

Ο Ζαν Μοντέρο, ο νεαρός και ταλαντούχος γκαρντ, έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (02/09) για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας, του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος Δομινικανός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας την ετοιμότητά του να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» και να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση.

Η άφιξη στην Αθήνα και η υποδοχή

Η άφιξη του Ζαν Μοντέρο στην Ελλάδα σηματοδότησε την ημέρα του στον Ολυμπιακό. Ο νεαρός αθλητής έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (02/09) και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα με την αποστολή της ομάδας, ξεκινώντας την προετοιμασία του για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Κατά την υποδοχή του στο αεροδρόμιο, ο Μοντέρο δήλωσε εντυπωσιασμένος. «Ήταν ένα εκπληκτικό καλωσόρισμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «Ήξερα τι να περιμένω από τους φίλους του Ολυμπιακού και είναι κάτι το φοβερό». Ο ίδιος παραδέχτηκε πως κατά κάποιον τρόπο περίμενε αυτήν την θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους.

Η επιλογή του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Ζαν Μοντέρο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ήθελε να παίξει υπό τις οδηγίες του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Δομινικανός γκαρντ τόνισε τη σημασία του υψηλού επιπέδου στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα.

«Παίζει στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό, προσθέτοντας: «Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών στην Euroleague, παίζουν με τον ίδιο τρόπο, οπότε γιατί όχι;». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αναγνώριση του Μοντέρο για την ιστορία και τη σταθερότητα της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Προσωπικοί στόχοι και η νέα πρόκληση

Ο 23χρονος γκαρντ δεν έκρυψε τους προσωπικούς του στόχους για τη νέα του θητεία στα «ερυθρόλευκα». «Δεν κρύβομαι, θέλω να είμαι πετυχημένος», ανέφερε ο Μοντέρο, τονίζοντας την επιθυμία του να είναι ανταγωνιστικός και να προσφέρει το 100% των δυνατοτήτων του σε κάθε εμφάνιση. Στόχος του είναι να ξεχωρίσει στο άθλημα του μπάσκετ.

Ο Μοντέρο χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ως μια «νέα πρόκληση». «Είναι μια νέα πρόκληση για εμένα, νέα ομάδα, νέο συμβόλαιο», δήλωσε, προσθέτοντας: «Μου αρέσουν οι προκλήσεις και είμαι έτοιμος να τις αναλάβω». Ο ίδιος εξέφρασε την προσμονή του για αυτή τη νέα φάση στην καριέρα του, αναγνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν «πολλά σκαμπανεβάσματα», αλλά δεσμεύτηκε να δίνει πάντα το 100% και να μην τα παρατήσει ποτέ.

Αυτοπεποίθηση και αντιμετώπιση της πίεσης

Σε ό,τι αφορά την αυτοπεποίθησή του, ο Ζαν Μοντέρο εξήγησε ότι αυτή χτίζεται μέσα από την καθημερινή προσπάθεια. «Μου αρέσει να δουλεύω κάθε μέρα και κάπως έτσι χτίζεις και την αυτοπεποίθησή σου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς για την εξέλιξη ενός αθλητή.

Τέλος, ο νεαρός γκαρντ αναφέρθηκε και στο θέμα της πίεσης, δηλώνοντας ότι δεν την αισθάνεται. «Όχι, δεν νιώθω πίεση, παίζω μπάσκετ και επικεντρώνομαι στο παιχνίδι και να το διασκεδάζουμε», είπε. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την ψυχραιμία του και την αφοσίωσή του στο παιχνίδι, μακριά από άγχος και προσδοκίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta