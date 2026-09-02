Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους παίκτες που θα συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με το «τριφύλλι» να έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του για την εν λόγω αναμέτρηση. Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών μετά την τελευταία προπόνηση.

Η προετοιμασία ενόψει του κυπέλλου

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στη Νίκη Βόλου ολοκληρώθηκε με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν την προπόνηση με προθέρμανση, προκειμένου να προετοιμάσουν το σώμα τους για τις απαιτήσεις της προπόνησης και του επερχόμενου αγώνα. Αυτή η φάση είναι πάντα κρίσιμη για την αποφυγή τραυματισμών και την αύξηση της απόδοσης.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στην ακρίβεια και την ταχύτητα των μεταβιβάσεων μεταξύ των παικτών. Ακολούθησε τακτική προπόνηση, όπου οι παίκτες δούλεψαν πάνω στο αγωνιστικό πλάνο που έχει καταστρώσει το τεχνικό επιτελείο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις τελειωμάτων, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ

Μετά το φινάλε της προετοιμασίας, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, προχώρησε στην ανακοίνωση των ονομάτων των ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν την αποστολή. Οι επιλογές του δεν περιείχαν κάποια έκπληξη, καθώς η λίστα των παικτών ήταν εντός των αναμενόμενων πλαισίων, βασιζόμενη στην αγωνιστική τους κατάσταση και την τακτική προσέγγιση.

Ο Νίστρουπ επέλεξε τους παίκτες που θεωρεί πως είναι οι πλέον κατάλληλοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τη Νίκη Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εμπειρία όσο και την ενέργεια που μπορούν να προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Η τελική λίστα διαμορφώθηκε με βάση την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες στις προπονήσεις.

Οι απουσίες από την αποστολή

Από την αποστολή του Παναθηναϊκού απουσιάζουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές για διάφορους λόγους. Ο Ζαρουρί δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα, καθώς υπάρχει πρόταση για την παραχώρησή του, ένα ζήτημα που τον κρατά εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παράλληλα, ο Κρίστιανσεν κρίθηκε ανέτοιμος και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες των τραυματιών Τσιριβέγια και Τσάπρα, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης και δεν είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση. Στη λίστα των απόντων προστίθενται και οι Ίνγκασον και Παντελίδης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα τραυματισμών και παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η επανεμφάνιση του Ιάσωνα Νεμπή και η πλήρης λίστα

Ένα ευχάριστο νέο για την αποστολή του «τριφυλλιού» αποτελεί η επανεμφάνιση του νεαρού Ιάσωνα Νεμπή. Ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει στις επιλογές του προπονητή μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε και είναι πλέον έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η πλήρης λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με τη Νίκη Βόλου είναι η εξής: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής. Όλοι αυτοί οι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta