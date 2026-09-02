Μία συναρπαστική αναμέτρηση με τέσσερα γκολ και συνεχείς ανατροπές διεξήχθη στην Καισαριανή, όπου η Μαρκό και η Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Ο αγώνας αποτελούσε την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Η ομάδα της Μαρκό κατάφερε να «κλέψει» τον βαθμό της ισοπαλίας στην τελευταία φάση του αγώνα, παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ. Η Κηφισιά, υπό την καθοδήγηση του Σεμπάστιαν Λέτο, έκανε την ανατροπή μετά την αρχική ισοφάριση, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Εναλλαγές στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο

Η Κηφισιά ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μίλερ εκμεταλλεύτηκε την κίνηση στην πλάτη του Ζολιμπουά, γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, και ο Σεμπά με ένα τελείωμα μιας επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του.

Η απάντηση της Μαρκό ήρθε γρήγορα, μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 19ο λεπτό, ο Αποστολάκης πραγματοποίησε μια εξαιρετική κάθετη πάσα. Ο Θεοδωρίδης υποδέχθηκε την μπάλα, έπαιξε άψογα με το σώμα του τον Καστάνιο και με ένα διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Νέο προβάδισμα για την Κηφισιά

Στην επανάληψη, η Κηφισιά κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα. Στο 51ο λεπτό, ο Θεοδωρίδης έφυγε από τα πλάγια της επίθεσης, πραγματοποίησε μια σέντρα προς την περιοχή, και ο Χρήστος Λίγδας με μια προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-2 υπέρ της ομάδας του. Το γκολ αυτό έδωσε νέο αέρα στην Κηφισιά, η οποία προσπάθησε να διαχειριστεί το προβάδισμά της.

Η Μαρκό, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση. Η αναμέτρηση παρέμενε ανοιχτή, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν κάθε φάση στο γήπεδο της Καισαριανής, προσφέροντας ένα ενδιαφέρον θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Αμφισβητούμενο πέναλτι και ισοφάριση

Στο 66ο λεπτό, η Μαρκό κέρδισε ένα πέναλτι, το οποίο προκάλεσε συζητήσεις. Η φάση ξεκίνησε από μια προσπάθεια του Φατιόν, ο οποίος ζήτησε χέρι του Έμπο. Αν και από την περιγραφή δεν φαίνεται να υπήρχε ξεκάθαρη παράβαση, η απόφαση του διαιτητή ήταν να καταλογίσει την εσχάτη των ποινών.

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ήταν εύστοχος. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Ελ Αραμί, δεν μπόρεσε να αποκρούσει την εκτέλεση, με αποτέλεσμα η Μαρκό να ισοφαρίσει ξανά σε 2-2. Αυτό το γκολ αναζωπύρωσε τις ελπίδες της γηπεδούχου ομάδας για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Δραματικό φινάλε στην Καισαριανή

Ο αγώνας οδηγήθηκε σε ένα δραματικό φινάλε, με τη Μαρκό να παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να πάρει κάτι από την αναμέτρηση. Οι προσπάθειες των παικτών της ανταμείφθηκαν κυριολεκτικά σε «νεκρό χρόνο».

Στο 90+4' λεπτό, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα, ο Νεκούλ εκτέλεσε ένα φάουλ. Ο Αλεξόπουλος βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με μια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Αυτό το γκολ χάρισε στη Μαρκό έναν πολύτιμο βαθμό στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μια αναμέτρηση γεμάτη ανατροπές και ένταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta