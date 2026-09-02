Ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Ζοάο Μάριο και την προσέγγιση της ΑΕΚ στο κύπελλο

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, προέβη σε δηλώσεις μετά τη νικηφόρα αναμέτρηση της ομάδας του με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο προπονητής εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για τον τρόπο που προσέγγισαν οι παίκτες του το παιχνίδι, ενώ σχολίασε και την επικείμενη προσθήκη του Ζοάο Μάριο στο δυναμικό της ομάδας. Παράλληλα, ο Νίκολιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μεταγραφικές κινήσεις, εφόσον προκύψουν ευκαιρίες στην αγορά.

Η νίκη στο κύπελλο και η νοοτροπία της ομάδας

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με επιτυχία τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με σκορ 2-0 εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης. Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την προσέγγιση και τη νοοτροπία που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε την ικανοποίησή του ειδικά από τους πιο έμπειρους παίκτες, όπως ο Μπρινιόλι, ο Βίντα, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοβιτς και ο Λυκογιάννης. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές είχαν μια πολύ σοβαρή προσέγγιση από την αρχή του αγώνα και λειτούργησαν ως παράδειγμα για τους νεαρούς παίκτες, από την απόδοση των οποίων ο Νίκολιτς έμεινε επίσης ικανοποιημένος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ντεμπούτο του Αριάγκα στην αρχική ενδεκάδα, για το οποίο δήλωσε εξίσου ικανοποιημένος.

Η επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς σχολίασε εκτενώς την επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ομάδα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «πολύ καλή» για την ΑΕΚ. Ο προπονητής τόνισε ότι ο Ζοάο Μάριο είναι ένας παίκτης με ποιότητα, ο οποίος γνωρίζει καλά την ομάδα και το κλαμπ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.

Επιπλέον, ο Νίκολιτς υπογράμμισε τον ρόλο του Πορτογάλου μέσου ως «συνδετικό κρίκο» μέσα στα αποδυτήρια, χάρη στην εμπειρία του. Ο τεχνικός εξέφρασε τη χαρά του που θα έχει τον Ζοάο Μάριο στο δυναμικό της ομάδας, επισημαίνοντας ότι η ανακοίνωση της μεταγραφής του αναμενόταν «σε λίγη ώρα».

Το μεταγραφικό παζάρι και η ευρωπαϊκή λίστα

Αναφορικά με το μεταγραφικό παζάρι, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι, αν και η κίνηση του Ζοάο Μάριο λογικά αποτελεί το τέλος των μεταγραφικών κινήσεων, κυρίως λόγω της προθεσμίας για την ευρωπαϊκή λίστα που δίνεται «απόψε», η ΑΕΚ δεν κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενες ευκαιρίες. Ο Σέρβος τεχνικός υποστήριξε ότι η ομάδα θα συνεχίσει να κοιτάζει την αγορά έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε και λήγει επίσημα η μεταγραφική περίοδος.

Ο Νίκολιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει λογική να κλείσουμε την πόρτα» και ότι η ομάδα θα δει «αν θα ανοίξει αυτή η πόρτα να την περάσει κάποιος», αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενίσχυση, εφόσον προκύψει κάποια συμφέρουσα περίπτωση.

Η στήριξη των φιλάθλων και οι υποχρεώσεις

Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ατμόσφαιρα που επικράτησε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρά τη ζέστη και την πρωινή ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού, υπήρχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με την παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων.

Ο Νίκολιτς εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι, υπό αυτές τις συνθήκες, προσήλθαν σε τόσο μεγάλο αριθμό. Χαρακτήρισε την παρουσία τους «απίστευτη» και τόνισε ότι αυτή η συμπαράσταση δημιουργεί στην ομάδα «πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση» για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο προπονητής ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξη που έδειξαν.

Ισορροπία σε τρεις διοργανώσεις

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε επίσης στον στόχο της ομάδας να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει. Ο προπονητής σημείωσε ότι η ΑΕΚ είχε μια παρόμοια εμπειρία και την περυσινή σεζόν, αλλά φέτος οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, κυρίως λόγω της συμμετοχής στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Παρόλα αυτά, ο Νίκολιτς υπενθύμισε ότι και πέρυσι υπήρχε η απαίτηση η ομάδα να αποδίδει καλά σε όλες τις διοργανώσεις, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια για συνεχή επιτυχία σε όλα τα μέτωπα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta