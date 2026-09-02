Ο Αζεντίν Ουναΐ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό: Έρχεται στην Αθήνα ο Μαροκινός χαφ

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς έφτασε σε συμφωνία για τη μεγάλη επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ. Ο 26χρονος διεθνής Μαροκινός χαφ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά την πράσινη φανέλα και αναμένεται στην Αθήνα την Τετάρτη (02/09).

Η επιστροφή του Ουναΐ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα deals του καλοκαιριού για τους πράσινους, οι οποίοι προσθέτουν στη μεσαία γραμμή έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ήδη πολύ καλά την ομάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η συμφωνία και το οικονομικό σκέλος

Η συμφωνία με τη Ζιρόνα κινείται στα 16.000.000 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει 14.000.000 ευρώ ως εγγυημένο ποσό και 2.000.000 ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων. Επιπλέον, η Ζιρόνα θα διατηρήσει ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπώλησης του παίκτη.

Σημαντική είναι και η οικονομική υπέρβαση που πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός για το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Οι ετήσιες απολαβές του Αζεντίν Ουναΐ θα βρίσκονται περίπου στα 3.500.000 ευρώ, καθιστώντας αυτή τη μεταγραφή μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια.

Η επιθυμία του παίκτη και η προηγούμενη θητεία

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε η έντονη επιθυμία του ίδιου του 26χρονου Μαροκινού να επιστρέψει στην Αθήνα. Ο Ουναΐ είχε μάλιστα επικοινωνήσει ο ίδιος το προηγούμενο διάστημα με τον Στέφανο Κοτσόλη, εκφράζοντας την πρόθεσή του.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του τόσο προς τη Ζιρόνα όσο και προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, καταφέρνοντας τελικά να φτάσει στο πολυπόθητο deal, παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε για τον Ουναΐ από ομάδες του εξωτερικού. Ο διεθνής Μαροκινός γνωρίζει πολύ καλά τους πράσινους, καθώς τη σεζόν 2024/25 είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Μαρσέιγ.

Σε εκείνη την πρώτη του παρουσία στην Αθήνα, ο Ουναΐ κατέγραψε 37 συμμετοχές, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Το προφίλ του Αζεντίν Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου του 2000 στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη χώρα του, πριν μετακομίσει στη Γαλλία για να συνεχίσει την καριέρα του.

Στη Γαλλία, πέρασε από τις ομάδες της Στρασμπούρ και της Αβράνς. Το 2021, πήρε μεταγραφή στην Ανζέ, όπου άρχισε να ξεχωρίζει και να καθιερώνεται σε υψηλότερο επίπεδο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγαλύτερων συλλόγων.

Με πληροφορίες από: sport24.gr