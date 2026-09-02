Ο Αζεντίν Ουναϊ επιβεβαίωσε την άφιξή του στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Ο Αζεντίν Ουναϊ, ο διεθνής Μαροκινός μέσος, επιβεβαίωσε την άφιξή του στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η είδηση έρχεται απευθείας από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά, δίνοντας τέλος στην αγωνία των φίλων του «τριφυλλιού» για τη συγκεκριμένη κίνηση. Η μεταγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες, με τους Αθηναίους να ολοκληρώνουν τη συμφωνία με ποσό ρεκόρ από την Τζιρόνα.

Η επιβεβαίωση της μεταγραφής

Η πληροφορία για την τεράστια μεταγραφή του Αζεντίν Ουναϊ στον Παναθηναϊκό επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος βρισκόταν ήδη εν πτήσει προς την ελληνική πρωτεύουσα. Ο Μαροκινός μέσος, εντός του αεροπλάνου, μίλησε αποκλειστικά, δίνοντας το οριστικό τέλος στις φήμες και την αναμονή που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες.

Μία φωτογραφία που ελήφθη από τον διάδρομο απογείωσης, σε συνδυασμό με ένα σύντομο μήνυμα, ήταν αρκετά για να καθησυχάσουν τους φίλους του Παναθηναϊκού. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα, καθώς οι Αθηναίοι προχωρούν σε μια μεταγραφή που φτάνει σε ποσό ρεκόρ, προερχόμενος από την Τζιρόνα.

Η άφιξη στην Αθήνα

Ο Αζεντίν Ουναϊ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης, συγκεκριμένα στις 22:00. Την πληροφορία αυτή έδωσε ο ίδιος ο διεθνής άσος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχε, επιβεβαιώνοντας το ακριβές χρονοδιάγραμμα της άφιξής του στην Ελλάδα.

Η δήλωσή του, «Έρχομαι απόψε στις 22:00 το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό», ήταν σαφής και περιεκτική, υπογραμμίζοντας τον προορισμό και τον σκοπό του ταξιδιού του. Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για την επίσημη ένταξή του στο δυναμικό της ομάδας.

Το μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ο Μαροκινός μέσος δεν παρέλειψε να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τον Ουναϊ να δίνει αρχικά το «στίγμα» του, πριν απευθυνθεί στους φιλάθλους της νέας του ομάδας.

Το μήνυμα ήταν απλό και περιεκτικό, εκφράζοντας την πρόθεσή του να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η κίνηση αυτή δείχνει την επιθυμία του παίκτη να συνδεθεί από την πρώτη στιγμή με το φίλαθλο κοινό του συλλόγου, το οποίο περίμενε με αγωνία την εξέλιξη της μεταγραφής.

Επόμενα βήματα και λεπτομέρειες της συμφωνίας

Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο Αζεντίν Ουναϊ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αυτό αποτελεί το καθιερωμένο στάδιο πριν την οριστικοποίηση κάθε μεταγραφής και την υπογραφή των συμβολαίων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών, ο διεθνής άσος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία με την Τζιρόνα, όπως προαναφέρθηκε, αφορά ένα ποσό ρεκόρ για τους «πράσινους», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της επένδυσης που γίνεται για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta