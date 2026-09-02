Ο Γιαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Ο Γιαν Μοντέρο, μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό, έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης. Ο Δομινικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 19:30, έτοιμος να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο 23χρονος παίκτης θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η άφιξη του «El Problema» στην Αθήνα

Ο Γιαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (2/9) το απόγευμα, συγκεκριμένα στις 19:28, με μια μικρή καθυστέρηση στην πτήση του. Ο Δομινικανός γκαρντ, γνωστός και ως «El Problema», προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πλέον είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη νέα του εμπειρία με τους «ερυθρόλευκους».

Αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ο Μοντέρο θα ενσωματωθεί άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού. Η άφιξή του σηματοδοτεί την επιστροφή των διεθνών παικτών στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας.

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού

Η απόκτηση του Γιαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο μεγάλες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού. Ο 23χρονος γκαρντ είχε εντυπωσιάσει άπαντες την περασμένη αγωνιστική σεζόν με την φανέλα της Βαλένθια, όπου πραγματοποίησε ασύλληπτες εμφανίσεις.

Οι επιδόσεις του τον κατέστησαν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Ευρώπης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων». Ο Μοντέρο θα φορά πλέον τα ερυθρόλευκα, φέρνοντας στην ομάδα την εμπειρία και το ταλέντο που επέδειξε την προηγούμενη σεζόν.

Το τριετές συμβόλαιο και η συνεργασία με τον Μπαρτζώκα

Ο Γιαν Μοντέρο έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεσμεύοντας το μέλλον του με την ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια. Θα αγωνίζεται πλέον υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον οποίο θα συνεργαστεί για πρώτη φορά.

Ο Δομινικανός γκαρντ θα είναι κάτοικος Πειραιά, ενισχύοντας το ρόστερ του Ολυμπιακού. Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα, καθώς η προετοιμασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Οι υποχρεώσεις με την Εθνική και η ανυπομονησία

Ο λόγος που ο Γιαν Μοντέρο δεν βρέθηκε από την αρχή στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ήταν οι υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Εκεί πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Ο ίδιος ο παίκτης έχει εκφράσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού την ανυπομονησία του να φορέσει τα ερυθρόλευκα, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιθυμία του να ενσωματωθεί στην ομάδα ήταν εμφανής, και πλέον είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Τα επόμενα βήματα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα να είναι πλέον πλήρης μετά την άφιξη του Μοντέρο. Η ομάδα έχει μπροστά της δύο τουρνουά προετοιμασίας, τα οποία θα διεξαχθούν σε Κρήτη και Κύπρο.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των τουρνουά, οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι για να συμμετάσχουν στο πρώτο Super Cup της Euroleague. Η παρουσία του Μοντέρο αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας για τις επερχόμενες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta