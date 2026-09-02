Μαρκό και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο κύπελλο Ελλάδας

Η Μαρκό και η Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην Καισαριανή, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση έληξε με τη Μαρκό να ισοφαρίζει στην τελευταία φάση του αγώνα, εξασφαλίζοντας έναν βαθμό για κάθε ομάδα στην έναρξη των υποχρεώσεών τους. Στο παιχνίδι σημειώθηκε και απόκρουση πέναλτι από τον τερματοφύλακα Αναγνωστόπουλο.

Η εξέλιξη του αγώνα στην Καισαριανή

Η αναμέτρηση μεταξύ Μαρκό και Κηφισιάς, που πραγματοποιήθηκε στην Καισαριανή, χαρακτηρίστηκε από έντονο ενδιαφέρον και συνεχείς ανατροπές στο σκορ. Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα θέαμα με τέσσερα γκολ, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Από την αρχή του αγώνα, η Μαρκό έδειξε την αξιόμαχη παρουσία της, καταφέρνοντας να πάρει προβάδισμα στο σκορ έναντι της Κηφισιάς. Αυτή η εξέλιξη έδωσε έναν αρχικό τόνο στην αναμέτρηση, με τους τυπικά γηπεδούχους να δείχνουν τις προθέσεις τους.

Η ανατροπή από την Κηφισιά

Μετά το αρχικό προβάδισμα της Μαρκό, η ομάδα της Κηφισιάς, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο, κατάφερε να αντιδράσει δυναμικά. Οι παίκτες της Κηφισιάς ανέτρεψαν το σκορ, παίρνοντας αυτοί με τη σειρά τους το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Η Κηφισιά έδειξε χαρακτήρα και αγωνιστικότητα, μετατρέποντας το εις βάρος της σκορ σε πλεονέκτημα. Αυτή η ανατροπή έφερε την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο σε θέση ισχύος, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι θα μπορούσε να φύγει με τη νίκη.

Η ισοφάριση στο φινάλε

Παρά την ανατροπή από την Κηφισιά, η Μαρκό δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να διεκδικεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου κατάφερε να ισοφαρίσει στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 90+4', με γκολ του Αλεξόπουλου. Αυτό το τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η ισοφάριση ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο, λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης, επιβεβαιώνοντας την αξιόμαχη εικόνα της Μαρκό. Το γκολ του Αλεξόπουλου χάρισε στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έναν σημαντικό βαθμό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η απόκρουση πέναλτι του Αναγνωστόπουλου

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι τυπικά γηπεδούχοι της Μαρκό είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν νωρίτερα από το γκολ του Αλεξόπουλου. Συγκεκριμένα, κέρδισαν ένα πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Ελ Αραμπί.

Ωστόσο, ο τερματοφύλακας Αναγνωστόπουλος απέκρουσε την εκτέλεση του Ελ Αραμπί, διατηρώντας το προβάδισμα της Κηφισιάς εκείνη τη στιγμή. Αυτή η απόκρουση ήταν ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη του παιχνιδιού, προσθέτοντας ακόμα ένα στοιχείο δράσης στην αναμέτρηση.

Οι βαθμοί στην έναρξη της League Phase

Μετά το τελικό σφύριγμα και την ισοπαλία 2-2, τόσο η Μαρκό όσο και η Κηφισιά ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με έναν βαθμό. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει και στις δύο ομάδες ένα αρχικό σημείο αναφοράς για τη συνέχεια της πορείας τους στη διοργάνωση.

Η ισοπαλία αυτή αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις επόμενες αναμετρήσεις τους, καθώς ο κάθε βαθμός είναι σημαντικός στην πορεία προς την πρόκριση. Η «ματσάρα χωρίς νικήτρια» στην Καισαριανή έθεσε τις βάσεις για μια ενδιαφέρουσα συνέχεια στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta