Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας του Νέστου Χρυσούπολης με σκορ 0-2. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, στην Καβάλα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, πήραν ένα εύκολο τρίποντο μπροστά σε 2.000 Ενωσίτες.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα τέρματα

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν την ανωτερότητά τους από νωρίς, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 10ο λεπτό ο Ζίνι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Αριάγκα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Στη συνέχεια του αγώνα, η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και να αναζητά ένα δεύτερο τέρμα. Αυτό ήρθε στο 83ο λεπτό, όταν ο Γκεοργκίεφ με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Με αυτόν τον τρόπο, σφραγίστηκε η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στη League Phase της διοργάνωσης.

Χαμένες ευκαιρίες και δοκάρια

Πέρα από τα δύο τέρματα, η ΑΕΚ είχε και άλλες σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ και να πετύχει μια πολύ πιο ευρεία νίκη. Χαρακτηριστικό είναι το δοκάρι που είχε ο Γκατσίνοβιτς στο 9ο λεπτό, λίγο πριν το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Επιπλέον, οι παίκτες της Ένωσης δημιούργησαν φάσεις με τους Ζίνι (στο 3ο και 62ο λεπτό), Μάνταλο (στο 43ο λεπτό), Γκατσίνοβιτς (στο 45’+2), Αλεξίου (στο 53ο λεπτό), Καλοσκάμη (στο 73ο λεπτό) και Μάγερ (στο 74ο λεπτό). Παρά τις πολλές αυτές ευκαιρίες, η ΑΕΚ επικράτησε πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, δίχως να ιδρώσει.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ με πολλά νέα πρόσωπα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, επέλεξε μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Κυριακής, 30 Αυγούστου, με την Κηφισιά. Η ομάδα παρατάχθηκε με πολλά νέα πρόσωπα και αρκετές αλλαγές, βγάζοντας αντίδραση μετά το «χαρακίρι» κόντρα στην Κηφισιά.

Η βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ αποτελούνταν από τους: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Αλεξίου, Λυκογιάννης, Αριάγκα, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Καλοσκάμης και Ζίνι.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αλλαγές. Ο Αλεξίου αντικαταστάθηκε στο 57ο λεπτό λόγω τραυματισμού από τον Χριστακόπουλο. Στο 62ο λεπτό, ο Πήλιος πέρασε στη θέση του Λυκογιάννη και ο Μάγερ στη θέση του Κάιρινεν. Αργότερα, στο 84ο λεπτό, ο Ζούμπκοφ αντικατέστησε τον Γκατσίνοβιτς και ο Αργυρίου τον Καλοσκάμη.

Η σύνθεση του Νέστου Χρυσούπολης

Ο Νέστος Χρυσούπολης, με προπονητή τον Τίμο Καβακά, παρατάχθηκε με την ακόλουθη ενδεκάδα: Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι, Γιακουμάκης, Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς, Τριμμάτης, Μαϊδανός, Παντεκίδης και Γκιώνης.

Οι αλλαγές για την ομάδα της Χρυσούπολης ήταν οι εξής: Στο 60ο λεπτό, ο Στοϊλίκοβιτς πέρασε στη θέση του Τριμμάτη. Στο 66ο λεπτό, ο Σαπουντζής αντικατέστησε τον Κασέμι και ο Κανταβέ τον Παντεκίδη. Τέλος, στο 67ο λεπτό, ο Τουτόντα μπήκε στη θέση του Μπαλτά, ενώ στο 75ο λεπτό ο Σταυρόπουλος αντικατέστησε τον Γιακουμάκη.

Η ατμόσφαιρα στην έδρα του Νέστου

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, στην Καβάλα, και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Περίπου 2.000 Ενωσίτες βρέθηκαν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε έτσι με επιτυχία τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, εξασφαλίζοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Athletiko, Gazzetta