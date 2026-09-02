Η Κηφισιά κατάφερε να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα της Μαρκό σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, όμως αντέδρασε άμεσα. Με γκολ του Θεοδωρίδη ισοφάρισε και στη συνέχεια, στις αρχές της επανάληψης, πήρε το προβάδισμα με τέρμα του Λίγδα.

Το αρχικό προβάδισμα της Μαρκό

Η Μαρκό ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, παίρνοντας το προβάδισμα από πολύ νωρίς. Το τέρμα που έδωσε το αρχικό πλεονέκτημα στη Μαρκό σημειώθηκε από τον ποδοσφαιριστή Σεμπά. Αυτό το γκολ έβαλε την ομάδα της Κηφισιάς σε θέση να κυνηγάει το σκορ από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ένα αρχικό πλεονέκτημα για τη Μαρκό, η οποία κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της και να προηγηθεί. Το γκολ του Σεμπά έδωσε τον τόνο στην αρχή του παιχνιδιού, θέτοντας τις βάσεις για μια ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Η άμεση απάντηση της Κηφισιάς και ο ρόλος του Θεοδωρίδη

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Κηφισιά δεν άργησε να αντιδράσει. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο, έδειξε άμεσα σημάδια ανάκαμψης και αποφασιστικότητας να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Ο Θεοδωρίδης ήταν ο παίκτης που ανέλαβε να ισοφαρίσει για την Κηφισιά. Με το δικό του γκολ, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να απαντήσει άμεσα στο προβάδισμα της Μαρκό, επαναφέροντας την ισορροπία στο σκορ και δίνοντας νέα πνοή στην αναμέτρηση.

Η ανατροπή του σκορ με την έναρξη της επανάληψης

Η Κηφισιά κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή του σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Με την έναρξη της επανάληψης, η ομάδα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σαφή στόχο να πάρει το προβάδισμα και να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα.

Αυτή η δυναμική είσοδος στο δεύτερο μέρος αποδείχθηκε καθοριστική. Η Κηφισιά κατάφερε να φέρει «τούμπα» το ματς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, παίρνοντας το προβάδισμα και θέτοντας τη Μαρκό σε θέση να κυνηγάει πλέον το σκορ.

Το καθοριστικό γκολ του Λίγδα και η συνεισφορά του Θεοδωρίδη

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στην Κηφισιά και ολοκλήρωσε την ανατροπή σημειώθηκε από τον Λίγδα. Η φάση που οδήγησε στο τέρμα ξεκίνησε από τα αριστερά του αγωνιστικού χώρου, με πρωταγωνιστή τον Θεοδωρίδη.

Ο Θεοδωρίδης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή κούρσα από την αριστερή πλευρά, διασπώντας την άμυνα της Μαρκό. Μετά την επιτυχημένη του διείσδυση, έκανε ένα παράλληλο γύρισμα της μπάλας προς την περιοχή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη ευκαιρία για την ομάδα του.

Εκεί, ο Λίγδας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με ένα εύστοχο πλασέ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ αυτό διαμόρφωσε το σκορ σε 1-2 υπέρ της Κηφισιάς, δίνοντας στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο το προβάδισμα και ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Η συνεργασία των δύο παικτών, Θεοδωρίδη και Λίγδα, ήταν καθοριστική για την επίτευξη του δεύτερου τέρματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko