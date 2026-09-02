Ο Ολυμπιακός φέρνει τον Τιάγκο Νους στην Αθήνα, συμφωνίες και για τον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ του, καθώς ο Τιάγκο Νους αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον πειραϊκό σύλλογο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΟΦΗ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης για τον Νους, ενώ συμφώνησε και για την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου έως το 2028.

Η άφιξη του Τιάγκο Νους στην πρωτεύουσα για τον Ολυμπιακό

Ο Τιάγκο Νους, ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, πρόκειται να φτάσει στην Αθήνα εντός της σημερινής ημέρας. Η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας.

Μετά την προσγείωσή του, ο Νους θα ακολουθήσει το καθιερωμένο πρόγραμμα που προβλέπεται για κάθε νέα μεταγραφή. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια ενδελεχών ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να διαπιστωθεί η πλήρης αγωνιστική του ετοιμότητα και η καλή του υγεία. Οι εξετάσεις αυτές αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς και δεν προκύψει κανένα πρόβλημα, ο Τιάγκο Νους θα προχωρήσει στην υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Η υπογραφή αυτή θα τον καταστήσει επίσημα μέλος της ομάδας, ενισχύοντας το δυναμικό της για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε εγχώριο και ενδεχομένως ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ποσοστό μεταπώλησης που εξασφάλισε ο ΟΦΗ

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη μεταγραφή του Τιάγκο Νους στον Ολυμπιακό, ο ΟΦΗ κατάφερε να διατηρήσει ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη. Αυτή η πρόβλεψη αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για τον κρητικό σύλλογο, εξασφαλίζοντας δυνητικά μελλοντικά έσοδα από τον ποδοσφαιριστή.

Η διατήρηση ποσοστού μεταπώλησης σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός αποφασίσει στο μέλλον να πουλήσει τον Τιάγκο Νους σε κάποια άλλη ομάδα, ο ΟΦΗ θα λάβει ένα προκαθορισμένο ποσοστό από το ποσό της μεταγραφής. Αυτή η οικονομική πρόβλεψη είναι συχνή στις σύγχρονες μεταγραφές και προσφέρει στις ομάδες που αναδεικνύουν παίκτες ένα μακροπρόθεσμο όφελος.

Για τον ΟΦΗ, η συμφωνία αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής, καθώς συνδέει τα οικονομικά του οφέλη με την περαιτέρω εξέλιξη και την αύξηση της αξίας του Τιάγκο Νους στην ποδοσφαιρική αγορά. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων ενός συλλόγου.

Επέκταση δανεισμού για τον Νίκο Αθανασίου έως το 2028

Πέραν των εξελίξεων που αφορούν τον Τιάγκο Νους, ο ΟΦΗ προχώρησε και σε μία άλλη σημαντική συμφωνία που αφορά το ρόστερ του. Συγκεκριμένα, ο κρητικός σύλλογος συμφώνησε για την επέκταση του δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκου Αθανασίου. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει τη συνέχεια της παρουσίας του Αθανασίου στην ομάδα.

Η επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, καθώς προβλέπεται να ισχύει έως το έτος 2028. Αυτό σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στις τάξεις του ΟΦΗ για αρκετά ακόμα χρόνια, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ομάδα και συμβάλλοντας στους αγωνιστικούς της στόχους.

Η συμφωνία για την επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του ΟΦΗ για την ενίσχυση και τη σταθεροποίηση του έμψυχου δυναμικού του. Με αυτή την κίνηση, ο σύλλογος εξασφαλίζει τη συνέχεια ενός παίκτη που θεωρεί σημαντικό για το μέλλον της ομάδας, παρέχοντας σταθερότητα και προοπτική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta