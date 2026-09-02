Σχέδιο απαγωγής του Κιλιάν Εμπαπέ: Εγκέφαλος φέρεται να είναι ένας 18χρονος

Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά σχέδια απαγωγών και ληστειών βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών στη Γαλλία. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, το όνομα του Κιλιάν Εμπαπέ, του διάσημου ποδοσφαιριστή, φέρεται να βρέθηκε ανάμεσα στους πιθανούς στόχους. Ένας 18χρονος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε φυλακή, φέρεται να είχε καταρτίσει μια εκτενή λίστα με γνωστά και εύπορα πρόσωπα.

Το σχέδιο και ο 18χρονος εγκέφαλος

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Le Parisien, ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Lester Z» στις διαδικτυακές του επικοινωνίες, συνελήφθη τον Αύγουστο. Βαρύνεται με κατηγορίες για εμπλοκή σε ληστείες καθώς και για τη σύνταξη σχεδίων απαγωγών. Η λίστα που φέρεται να είχε καταρτίσει περιλάμβανε συνολικά 26 πιθανούς στόχους, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλεγόταν και ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ.

Μια δικαστική πηγή, την οποία επικαλείται η «Le Parisien», αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ αποτελούσε το πιο γνωστό πρόσωπο από όλα όσα φέρεται να είχαν μπει στο στόχαστρο των δραστών. Ο διεθνής σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ένας από τους συνολικά 26 πιθανούς στόχους που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα του 18χρονου.

Η ανακάλυψη στις φυλακές

Η υπόθεση έλαβε μια νέα, σημαντική τροπή όταν οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό δύο κινητών τηλεφώνων που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 18χρονος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές της Βιλπέντ. Από την ενδελεχή έρευνα των συσκευών αυτών προέκυψε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ύπαρξη της λίστας με τους 26 πιθανούς στόχους. Αυτή η ανακάλυψη αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο και οδήγησε στην περαιτέρω και σε βάθος διερεύνηση των σχεδίων που φέρεται να εκπονούσε ο νεαρός.

Η αρχή της υπόθεσης και η ληστεία

Οι έρευνες των γαλλικών αρχών για την εν λόγω υπόθεση είχαν ξεκινήσει αρχικά μετά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στην περιοχή του Νεϊγί-συρ-Σεν. Συγκεκριμένα, τρεις άνδρες, προσποιούμενοι τους διανομείς, φέρεται να επιχείρησαν να παγιδεύσουν έναν ωρολογοποιό, με απώτερο σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Λίγες ημέρες μετά την απόπειρα παγίδευσης, το κατάστημα του ωρολογοποιού έγινε στόχος ένοπλης ληστείας. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 11 πολυτελή ρολόγια, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 150.000 ευρώ. Ακολουθώντας τα στοιχεία και τις ενδείξεις που προέκυψαν από αυτό το περιστατικό, οι γαλλικές αρχές κατάφεραν τελικά να φτάσουν στον 18χρονο ύποπτο.

Ο ρόλος του κατηγορούμενου και η άρνησή του

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 18χρονος φέρεται να συντόνιζε τις κινήσεις της ομάδας ακόμη και μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα, επικοινωνώντας με τους φερόμενους συνεργούς του μέσω της εφαρμογής Snapchat. Παρόλα αυτά, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι ήταν ο επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας.

Ο νεαρός υποστηρίζει στην απολογία του ότι ο δικός του ρόλος ήταν αυτός του ενδιάμεσου, μεταφέροντας οδηγίες από έναν άγνωστο αρχηγό προς τα άτομα που αναλάμβαναν να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή, παραμένει προφυλακισμένος και κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης, ενώ οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν εντατικά την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τον ακριβή ρόλο όλων των εμπλεκομένων και να διαπιστώσουν εάν τα σχέδια που εντοπίστηκαν είχαν προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr