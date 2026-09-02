Εθνική βόλεϊ γυναικών: Τραυματισμός της Αγγελοπούλου «πάγωσε» το γήπεδο

Ένας σοκαριστικός τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου «πάγωσε» το γήπεδο κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Eurovolley. Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Εθνικής βόλεϊ γυναικών απέναντι στη Σερβία, ο οποίος διεξαγόταν στο Μπρνο της Τσεχίας. Η στιγμή του τραυματισμού προκάλεσε έντονη συγκίνηση και ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η στιγμή του τραυματισμού

Η 20χρονη Γεωργία Αγγελοπούλου υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η νεαρή αθλήτρια, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά με την Εθνική γυναικών, είχε αναδειχθεί σε αποκάλυψη για την ομάδα. Η παρουσία της στον αγώνα ενάντια στη Σερβία ήταν αποτέλεσμα ενός προηγούμενου τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, η Αγγελοπούλου κλήθηκε να αγωνιστεί στον προημιτελικό, καθώς η Φαίη Μπακοδήμου είχε τραυματιστεί στον προηγούμενο αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία. Ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου ήταν ένα απρόοπτο γεγονός που επηρέασε άμεσα την εξέλιξη του αγώνα και την ψυχολογία των αθλητριών.

Συγκίνηση στις κερκίδες και τον πάγκο

Οι συμπαίκτριες της Γεωργίας Αγγελοπούλου βούρκωσαν από τον σοκαριστικό τραυματισμό της. Η εικόνα της νεαρής αθλήτριας να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε έντονα συναισθήματα σε όλη την ομάδα. Η Αγγελοπούλου μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με φορείο, γεγονός που υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παρά τη θλίψη και την ανησυχία, όλο το γήπεδο στάθηκε στο πλευρό της αθλήτριας. Το κοινό την χειροκρότησε θερμά κατά την αποχώρησή της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η αντίδραση του κόσμου ήταν μία ένδειξη της αναγνώρισης και του σεβασμού προς την προσπάθεια της αθλήτριας.

Άμεση βοήθεια και συμπαράσταση

Στο πλευρό της τραυματισμένης αθλήτριας βρέθηκε άμεσα ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Αλεξάντριτς. Ο Σέρβος γιατρός συνεργάστηκε με το ελληνικό ιατρικό τιμ, προσφέροντας την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη. Η άμεση ανταπόκριση και η συνεργασία των ιατρικών ομάδων ήταν καθοριστική.

Επίσης, η Φαίη Μπακοδήμου, η οποία είχε η ίδια τραυματιστεί στον προηγούμενο αγώνα, βρέθηκε κοντά στην Γεωργία Αγγελοπούλου. Η Μπακοδήμου κατάφερε να την ηρεμήσει, προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη σε μια στιγμή μεγάλης έντασης και πόνου. Η παρουσία της συμπαίκτριας ήταν σημαντική για την ψυχική κατάσταση της τραυματισμένης αθλήτριας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr