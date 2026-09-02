Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2: Με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου

Με αρκετές αλλαγές στην αρχική της ενδεκάδα, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, επικρατώντας με 2-0. Η αναμέτρηση αποτελούσε την πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την «Ένωση» να ξεκινάει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Η ΑΕΚ, με εντελώς διαφορετικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Κυριακής 30 Αυγούστου με την Κηφισιά, προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζίνι ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους «κιτρινόμαυρους», έπειτα από ασίστ του Αριάγκα.

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 83ο λεπτό, όταν ο Γκεοργκίεβ διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ. Το γκολ προήλθε από κεφαλιά του παίκτη, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ.

Σημαντικές ευκαιρίες για την ΑΕΚ

Πέρα από τα δύο τέρματα, η ΑΕΚ είχε αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ και να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη. Συγκεκριμένα, στο 9ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς είχε δοκάρι, ενώ σημαντικές στιγμές για γκολ δημιούργησαν και οι Ζίνι (στο 3’ και στο 62’), Μάνταλος (στο 43’), Γκατσίνοβιτς (στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, 45’+2’), Αλεξίου (στο 53’), Καλοσκάμης (στο 73’) και Μάγερ (στο 74’).

Οι συνθέσεις των ομάδων

Νέστος Χρυσούπολης (Τίμος Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι, Γιακουμάκης, Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς, Τριμμάτης, Μαϊδανός, Παντεκίδης, Γκιώνης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Αλεξίου, Λυκογιάννης, Αριάγκα, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Ζίνι.

Αλλαγές και τραυματισμοί

Για τον Νέστο Χρυσούπολης, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: στο 60’ ο Στοϊλίκοβιτς πέρασε στη θέση του Τριμμάτη, στο 66’ ο Σαπουντζής αντικατέστησε τον Κασέμι και ο Κανταβέ τον Παντεκίδη, ενώ στο 67’ ο Τουτόντα μπήκε στη θέση του Μπαλτά και στο 75’ ο Σταυρόπουλος στη θέση του Γιακουμάκη.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, στο 57’ ο Χριστακόπουλος αντικατέστησε τον Αλεξίου λόγω τραυματισμού. Στο 62’ ο Πήλιος πέρασε στη θέση του Λυκογιάννη και ο Μάγερ στη θέση του Κάιρινεν. Τέλος, στο 84’ ο Ζούμπκοφ αντικατέστησε τον Γκατσίνοβιτς και ο Αργυρίου τον Καλοσκάμη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr