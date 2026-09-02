Το μίνιμουμ που χρειάζονται Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός για βαθμούς στην Ευρώπη

Οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να βλέπουν τους συντελεστές τους να αυξάνονται, χάρη στα μπόνους παρουσίας στους θεσμούς. Ωστόσο, για να προσθέσουν περαιτέρω βαθμούς στον απολογισμό τους, ο Ολυμπιακός, ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός χρειάζονται συγκεκριμένα αποτελέσματα στις φάσεις των ομίλων του Europa League και του Conference League, αντίστοιχα.

Η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ενώ η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την περιπέτειά της στο Champions League, άλλες τρεις ελληνικές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ αναμένουν την έναρξη της league phase του Europa League.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έχει λίγο χρόνο μπροστά του πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του στο Conference League. Οι ομάδες αυτές έχουν ήδη λάβει ένα αρχικό μπόνους βαθμών για την παρουσία τους στους θεσμούς, το οποίο αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω συγκομιδή τους.

Το μπόνους συμμετοχής και οι αρχικοί βαθμοί

Οι «ερυθρόλευκοι» και οι «Κρητικοί», δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, έχουν ήδη δει τους συντελεστές τους να αυξάνονται κατά 3.000 βαθμούς. Αυτό οφείλεται στο μπόνους παρουσίας στον θεσμό του Europa League.

Αντίστοιχα, το «Τριφύλλι», ο Παναθηναϊκός, έχει λάβει 2.500 βαθμούς ως μπόνους για τη συμμετοχή του στο Conference League. Αυτοί οι βαθμοί αποτελούν ένα αρχικό κεφάλαιο για τις ομάδες, το οποίο όμως πρέπει να «καλυφθεί» με αγωνιστικά αποτελέσματα.

Πώς προστίθενται οι επιπλέον βαθμοί

Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει στους «αστέρες» του Champions League, οι άλλες τρεις ομάδες πρέπει να καλύψουν το αρχικό αυτό νούμερο του μπόνους. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αρχίσουν να μεγαλώνουν τη συνολική τους συγκομιδή βαθμών στον συντελεστή τους.

Για να συμβεί αυτό, οι ομάδες χρειάζονται ένα μίνιμουμ αγωνιστικών αποτελεσμάτων στη league phase. Συγκεκριμένα, απαιτείται μία νίκη, η οποία αντιστοιχεί σε 2.000 βαθμούς, και μία ισοπαλία, που προσθέτει 1.000 βαθμούς. Μόνο αφού επιτευχθεί αυτός ο συνδυασμός, θα ξεκινήσουν να βλέπουν ό,τι περαιτέρω κάνουν να προστίθεται στον απολογισμό τους.

Το παράδειγμα του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που επεξηγεί τη λειτουργία αυτού του συστήματος είναι η πορεία του Ολυμπιακού την αγωνιστική περίοδο 2022/23. Εκείνη τη σεζόν, οι Πειραιώτες είχαν αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων του Europa League.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, είχαν καταγράψει μονάχα δύο ισοπαλίες. Η συνολική συγκομιδή τους σε βαθμούς εκείνη τη σεζόν δεν ήταν 2.000 βαθμοί, όπως θα περίμενε κάποιος από τις δύο ισοπαλίες, αλλά 3.000 βαθμοί. Αυτό το ποσό αντιστοιχούσε ακριβώς στο μίνιμουμ μπόνους που είχαν λάβει για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, χωρίς να καταφέρουν να προσθέσουν επιπλέον βαθμούς.

Οι προσεχείς υποχρεώσεις των ομάδων

Οι «ερυθρόλευκοι» και οι «Κρητικοί» συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την έναρξη των αγώνων τους στην league phase του Europa League. Η προσπάθειά τους θα επικεντρωθεί στην επίτευξη των απαραίτητων αποτελεσμάτων για να ξεπεράσουν το όριο του μπόνους και να αρχίσουν να χτίζουν έναν υψηλότερο συντελεστή.

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός, έχοντας λίγο χρόνο μπροστά του, θα προετοιμαστεί για τις δικές του υποχρεώσεις στο Conference League με τον ίδιο στόχο. Η επίδοση των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι κρίσιμη για την αύξηση του συνολικού συντελεστή της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta