Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάλεσε τον κόσμο του Ολυμπιακού στο τουρνουά μπάσκετ της Κρήτης

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού, απηύθυνε κάλεσμα προς τους φιλάθλους της ομάδας ενόψει του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ «CRETE IBT». Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου και θα αποτελέσει την πρώτη σειρά δυνατών φιλικών αναμετρήσεων για τους Πειραιώτες, καθώς προετοιμάζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη EuroLeague.

Το κάλεσμα του Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο ψηλός του Ολυμπιακού, θέλησε να «ζεστάνει» το κοινό των «ερυθρόλευκων» για το επερχόμενο τουρνουά στην Κρήτη. Μέσω ενός μηνύματος, ο Αμερικανός παίκτης κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα. Το μήνυμα του Τζόουνς ήταν χαρακτηριστικό: «Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όποια ώρα κι αν διαβάσεις αυτό το μήνυμα.

Από τις 4-6 Σεπτεμβρίου όμως, θα βρισκόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης για το International Basketball Tournament. Ανυπομονούμε να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της EuroLeague, προετοιμαζόμενοι για τη νέα σεζόν. Μην το χάσετε! Ελπίζω να σας δω εκεί». Το κάλεσμα αυτό κοινοποιήθηκε και από τον λογαριασμό του Basketball Tournament Crete (@creteibt).

Η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο τουρνουά

Ο Ολυμπιακός θα λάβει μέρος στο «CRETE IBT» ως μέρος της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν στην EuroLeague. Οι αγώνες αυτοί προσφέρουν την ευκαιρία στους Πειραιώτες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο διεθνές τουρνουά είναι σημαντική για την ομάδα, καθώς της επιτρέπει να αξιολογήσει την αγωνιστική της κατάσταση και να εντοπίσει σημεία βελτίωσης πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να έχουν τη στήριξη των φιλάθλων τους, όπως τόνισε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο μήνυμά του. Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα στις πρώτες δυνατές φιλικές αναμετρήσεις της προετοιμασίας.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων

Το τουρνουά «CRETE IBT» θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, με τους δύο ημιτελικούς. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 18:30 και θα φέρει αντιμέτωπες την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Τρεις ώρες αργότερα, στις 21:00, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας.

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, θα διεξαχθεί αρχικά το παιχνίδι για την τρίτη θέση, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 18:00. Αμέσως μετά, στις 20:30, θα ακολουθήσει ο μεγάλος τελικός του International Basketball Tournament, όπου θα αναδειχθεί ο νικητής της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος

Στο τουρνουά του Ηρακλείου της Κρήτης θα συμμετάσχουν τέσσερις ισχυρές ομάδες της EuroLeague. Εκτός από τον Ολυμπιακό, οι άλλες τρεις ομάδες που θα δώσουν το παρών είναι η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Η παρουσία αυτών των ομάδων εγγυάται δυνατές και ανταγωνιστικές αναμετρήσεις, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου στους φιλάθλους.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπογράμμισε στο μήνυμά του την ανυπομονησία της ομάδας να αντιμετωπίσει «μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της EuroLeague». Αυτό το γεγονός καθιστά το «CRETE IBT» μια σημαντική ευκαιρία για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να τεστάρουν τις δυνάμεις τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις απαιτήσεις της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν

Το International Basketball Tournament στην Κρήτη αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στην προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι», ως πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν υψηλούς στόχους και η συμμετοχή σε δυνατά φιλικά παιχνίδια είναι απαραίτητη για την ομαλή προσαρμογή και την ανάπτυξη χημείας μεταξύ των παικτών. Ο κόουτς Μπαρτζώκας θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και τακτικές απέναντι σε σοβαρούς αντιπάλους.

Η διοργάνωση προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ομάδα να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών της. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ως μέλος αυτής της προσπάθειας, εξέφρασε την προσδοκία του να δει τους φιλάθλους να γεμίζουν το γήπεδο στο Ηράκλειο, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής φάσης της προετοιμασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta