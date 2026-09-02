Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Τιάγκο Νους

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού Τιάγκο Νους, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον ΟΦΗ, φαίνεται πως οδεύει προς την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στους «ερυθρόλευκους». Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ της πειραϊκής ομάδας.

Το προφίλ του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού

Ο Τιάγκο Νους, γεννημένος στην Αργεντινή, είναι ένας 25χρονος ποδοσφαιριστής που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Η ηλικία του τον καθιστά μια επιλογή με παρόν και μέλλον, καθώς βρίσκεται σε μια παραγωγική φάση της καριέρας του. Η καταγωγή του από την Αργεντινή συχνά συνδέεται με παίκτες που διαθέτουν τεχνική κατάρτιση και πάθος για το παιχνίδι.

Ο Νους διακρίνεται για την ευελιξία του στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μπορεί να καλύψει πολλαπλές θέσεις στην επίθεση. Συγκεκριμένα, αγωνίζεται και στα δύο άκρα της επίθεσης, προσφέροντας πλάτος και δημιουργικότητα από τις πτέρυγες. Επιπλέον, έχει την ικανότητα να αγωνίζεται και ως κεντρικός επιθετικός, δίνοντας μια επιπλέον λύση στην κορυφή της επίθεσης.

Η πορεία του στον ΟΦΗ και τα στατιστικά του

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έχει μια αξιοσημείωτη πορεία στην κρητική ομάδα του ΟΦΗ, όπου και αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Τη φετινή σεζόν, έχει καταφέρει να σημειώσει 2 γκολ σε 5 αγώνες, δείχνοντας την επιθετική του συνεισφορά από νωρίς. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα και να επηρεάζει το σκορ των αγώνων.

Συνολικά, η παρουσία του Τιάγκο Νους στον ΟΦΗ χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και παραγωγικότητα. Έχει καταγράψει 72 συμμετοχές με την ομάδα της Κρήτης, αριθμός που μαρτυρά την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει ο σύλλογος. Κατά τη διάρκεια αυτών των συμμετοχών, ο Νους έχει σημειώσει 24 γκολ, αναδεικνύοντας την εκτελεστική του δεινότητα. Παράλληλα, έχει μοιράσει 10 ασίστ, αποδεικνύοντας ότι πέρα από το σκοράρισμα, συμβάλλει και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και η εκτίμηση του Μεντιλίμπαρ

Το όνομα του Τιάγκο Νους δεν είναι άγνωστο στους κύκλους του Ολυμπιακού, καθώς ο παίκτης έχει συνδεθεί και παλαιότερα με την πειραϊκή ομάδα. Αυτό υποδηλώνει ένα μακροχρόνιο ενδιαφέρον από πλευράς των «ερυθρόλευκων» για τις ικανότητές του. Η τωρινή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια αυτού του ενδιαφέροντος, το οποίο πλέον φαίνεται να οδηγείται σε οριστική συμφωνία.

Ένας επιπλέον παράγοντας που καθιστά τη μεταγραφή του Νους σημαντική είναι η εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό του ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός τεχνικός φέρεται να έχει σε μεγάλη υπόληψη τις αγωνιστικές αρετές του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα της ένταξής του στο δυναμικό της ομάδας. Η έγκριση του προπονητή είναι συχνά καθοριστική για την ολοκλήρωση τέτοιων κινήσεων.

Παράλληλες κινήσεις από τον ΟΦΗ

Πέρα από την περίπτωση του Τιάγκο Νους, ο Ολυμπιακός είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για άλλον παίκτη από τον ΟΦΗ, τον Αποστολάκη. Ωστόσο, η προσέγγιση για τον Αποστολάκη είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Η πιθανή απόκτησή του θα γινόταν με την προοπτική μιας επένδυσης για το μέλλον.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αποστολάκης δεν προοριζόταν για άμεση ενσωμάτωση και συμμετοχή στην πρώτη ομάδα, αλλά για να αποτελέσει ένα περιουσιακό στοιχείο για το μέλλον του συλλόγου. Η διάκριση αυτή δείχνει τη στρατηγική του Ολυμπιακού στις μεταγραφικές του κινήσεις, διαχωρίζοντας τους παίκτες που μπορούν να προσφέρουν άμεσα από εκείνους που αποτελούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta