Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις απέναντι στην υπερδύναμη της Σερβίας, όμως ηττήθηκε με 3-0 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου, παρά τις αντιξοότητες και την ατυχία με τους τραυματισμούς, κατέθεσαν ψυχή στο γήπεδο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και την αναγνώριση των φιλάθλων.

Η σκληρή μάχη απέναντι σε μια υπερδύναμη

Η ελληνική ομάδα είχε να αντιμετωπίσει μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου βόλεϊ, τη Σερβία, σε έναν αγώνα που έκρινε την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το έργο των κοριτσιών της Εθνικής ήταν εξ αρχής δύσκολο, καθώς η Σερβία θεωρείται μεγαθήριο του αθλήματος.

Παρά τη διαφορά δυναμικότητας, η Εθνική πάλεψε με το παραπάνω σε κάθε σετ. Αν και ηττήθηκε με 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 25-14, 25-20 και 25-17, η προσπάθεια των παικτριών ήταν αξιοσημείωτη, καθώς έδειξαν αποφασιστικότητα και πάθος απέναντι σε έναν τόσο σπουδαίο αντίπαλο.

Ο τραυματισμός της Αγγελοπούλου και οι δυσκολίες

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μία απίστευτη ατυχία για την ελληνική ομάδα, καθώς η Αγγελοπούλου τραυματίστηκε σοβαρά στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Συγκεκριμένα, στο 2-0 υπέρ της Σερβίας, η παίκτρια έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο, προκαλώντας την ανησυχία και συγκίνηση όλων των παρευρισκομένων στο Μπρνο.

Οι συμπαίκτριές της στην Εθνική ομάδα δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μία ακόμη παίκτρια τραυματίστηκε, καθώς η ομάδα αγωνίστηκε και χωρίς τη Φαίη Μπακοδήμου, η οποία είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Γαλλία. Αυτοί οι τραυματισμοί επιβάρυναν ακόμα περισσότερο το ήδη δύσκολο έργο της ελληνικής αποστολής.

Η εξέλιξη των σετ και η ελληνική αντίδραση

Στο πρώτο σετ, η Σερβία μπήκε στον αγώνα απόλυτα συγκεντρωμένη, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στην Εθνική μας. Παρά τις προσπάθειες των κοριτσιών του Απόστολου Οικονόμου να πιέσουν στο σερβίς, οι Σέρβες, με καλές υποδοχές και άμυνες, ξέφυγαν στο σκορ και επικράτησαν με άνεση 25-14, κάνοντας το 1-0.

Παρά τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου στο δεύτερο σετ, η Εθνική παρέμεινε ανταγωνιστική μέχρι το 11-11. Ωστόσο, η Σερβία κατάφερε να αποσπαστεί, φτάνοντας στο 19-13. Η ελληνική ομάδα δεν παράτησε τον αγώνα, μειώνοντας σε 24-20, αλλά οι Σέρβες πήραν τελικά το σετ με 25-20, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-0.

Η σύνθεση της ομάδας και το τρίτο σετ

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, η Εθνική μας ομάδα αγωνίστηκε με μία εξαιρετικά νέα σύνθεση, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το μεγαθήριο του παγκόσμιου βόλεϊ. Την εξάδα αποτελούσαν οι Τάνη, Ανθούλη, Τικμανίδου, Γκιούρδα, Γράβαρη, Παπαγεωργίου και Ξανθοπούλου.

Παρά την προσπάθεια και την ψυχή που κατέθεσαν οι Ελληνίδες παίκτριες, οι Σέρβες, με την Μπόσκοβιτς να αναλαμβάνει τις κρίσιμες επιθέσεις, επικράτησαν με 25-17. Με αυτή τη νίκη, η Σερβία εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τα οποία θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Στατιστικά του αγώνα

Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων. Αντίστοιχα, η Ελλάδα σημείωσε τους πόντους της από 3 άσους, 34 επιθέσεις και 1 μπλοκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta