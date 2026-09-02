Σοβαρός τραυματισμός για την Γεωργία Αγγελοπούλου στον αγώνα της Εθνικής βόλεϊ γυναικών με τη Σερβία

Ένας σοκαριστικός τραυματισμός σημάδεψε τον προημιτελικό του Eurovolley ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, στο Μπρνο της Τσεχίας. Η 20χρονη ακραία της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών, Γεωργία Αγγελοπούλου, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, προκαλώντας την άμεση ανησυχία όλων των παρευρισκομένων στο γήπεδο. Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του δεύτερου σετ, με το σκορ στο 0-2.

Ο σοβαρός τραυματισμός στο Μπρνο

Η Γεωργία Αγγελοπούλου τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο κατά τη διάρκεια μιας φάσης του αγώνα. Ειδικότερα, προσπάθησε να βγάλει μια άμυνα, αλλά το γόνατό της φαίνεται ότι «κόλλησε» και έπεσε στο τάραφλεξ, σφαδάζοντας από τους πόνους. Το περιστατικό αυτό «πάγωσε» όλο το γήπεδο, καθώς η εικόνα της παίκτριας να υποφέρει προκάλεσε σοκ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια γλίστρησε στο παρκέ, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να εκδηλώσει έντονους πόνους. Ο τραυματισμός της φάνηκε να είναι σοβαρός από την πρώτη στιγμή, δημιουργώντας κλίμα αγωνίας και ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας της.

Η άμεση κινητοποίηση και η στήριξη

Αμέσως μετά τον τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου, το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας έσπευσε κοντά της για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Δίπλα στην Ελληνίδα αθλήτρια βρέθηκε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Αλεξάντριτς, ο οποίος συνεργάστηκε με το ελληνικό ιατρικό τιμ, δείχνοντας αλληλεγγύη και επαγγελματισμό.

Η Φαίη Μπακοδήμου, η οποία επίσης είχε τραυματιστεί στον προηγούμενο αγώνα με τη Γαλλία, βρέθηκε δίπλα στην Αγγελοπούλου και κατάφερε να την ηρεμήσει. Η Γεωργία Αγγελοπούλου μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ όλο το γήπεδο την χειροκροτούσε, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη στιγμή που βίωνε.

Συγκλονισμένες οι συμπαίκτριες

Οι συμπαίκτριες της Γεωργίας Αγγελοπούλου βούρκωσαν, μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί. Η εικόνα της τραυματισμένης αθλήτριας τις συγκλόνισε βαθιά. Οι Ανθούλη και Χατζηευστρατιάδου, συγκεκριμένα, συνέχιζαν να αγωνίζονται με δάκρυα στα μάτια, προσπαθώντας να διαχειριστούν το σοκ και τη συναισθηματική φόρτιση.

Οι αθλήτριες της Εθνικής Ελλάδας ήταν τραγικές φιγούρες στο παρκέ, καθώς αγωνίστηκαν με δάκρυα στα μάτια για τη συμπαίκτριά τους. Η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά, αλλά η ψυχολογική κατάσταση της ομάδας επηρεάστηκε αισθητά από το περιστατικό.

Η πορεία της Γεωργίας Αγγελοπούλου στην Εθνική

Η Γεωργία Αγγελοπούλου, σε ηλικία μόλις 20 ετών, είχε αναδειχθεί ως η αποκάλυψη στην πρώτη της συμμετοχή σε ένα μεγάλο τουρνουά με την Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Η παρουσία της στην ομάδα ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είχε κληθεί να αγωνιστεί στον κρίσιμο προημιτελικό κόντρα στη Σερβία.

Η συμμετοχή της στον αγώνα ήταν αποτέλεσμα του προηγούμενου τραυματισμού της Φαίης Μπακοδήμου, η οποία είχε υποστεί τραυματισμό στον αγώνα με τη Γαλλία. Η Γεωργία Αγγελοπούλου είχε αναλάβει να καλύψει το κενό, δείχνοντας το ταλέντο και την αξία της στην ομάδα.

Μεταφορά σε νοσοκομείο για εξετάσεις

Αυτήν την ώρα, η Γεωργία Αγγελοπούλου μεταφέρεται σε νοσοκομείο του Μπρνο. Εκεί θα υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση του τραυματισμού της στο γόνατο. Όλοι ευελπιστούν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν είναι τόσο σοβαρή όσο φάνηκε αρχικά και ότι θα μπορέσει να επιστρέψει σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit