Ισπανικά δημοσιεύματα φέρνουν τον Ουναΐ μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, με ισπανικό μέσο να αναφέρει πως οι «πράσινοι» βρίσκονται μία ανάσα από την απόκτησή του. Ο δημοσιογράφος Μάρκος Μπενίτο του «el chiringuito» σημείωσε πως το «τριφύλλι» έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσφέροντας ένα ποσό που αγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα όποια μπόνους. Προς το παρόν, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Η πρόταση του Παναθηναϊκού και τα ισπανικά δημοσιεύματα

Τα δημοσιεύματα για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Το ισπανικό μέσο «el chiringuito» ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι οι «πράσινοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μαροκινού μέσου. Ο δημοσιογράφος Μάρκος Μπενίτο συγκεκριμένα, υπογράμμισε πως το «τριφύλλι» έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον ποδοσφαιριστή.

Η πρόταση που φέρεται να έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται τα όποια μπόνους. Αυτή η πληροφορία, αν και κυκλοφορεί στα ισπανικά μέσα, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την πλευρά του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής. Η ομάδα έχει προθεσμία να δηλώσει την ευρωπαϊκή της λίστα για τη League Phase του Conference League σήμερα το βράδυ στις 01:00, ωστόσο αυτή η συνθήκη δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Το «όχι» στους Άραβες και η επιθυμία του παίκτη

Πέραν του ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκές ομάδες, ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει και την απειλή από την ανατολή. Δημοσιεύματα είχαν κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Αλ Ιτιχάντ για τον Αζεντίν Ουναΐ. Ωστόσο, η ομάδα που τελικά προχώρησε σε κίνηση για την απόκτησή του ήταν η NEOM, στην οποία εργάζεται ο πρώην στέλεχος του Ολυμπιακού, Κούλης Δουρέκας.

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία κατέθεσε μία πρόταση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους, με σκοπό να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με κανονική μεταγραφή. Η συγκεκριμένη οικονομική προσφορά ικανοποίησε τις απαιτήσεις των Βάσκων, οι οποίοι και απέσπασαν το «ναι» για την πώληση του παίκτη. Παρόλα αυτά, η NEOM δεν κατάφερε να πείσει τον ίδιο τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός μέσος δεν δείχνει ενθουσιασμένος με την προοπτική να αγωνιστεί μακριά από την Ευρώπη. Παρά τον πακτωλό χρημάτων που τον περίμενε αν αποδεχόταν την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, ο Ουναΐ φέρεται να προτιμά να παραμείνει στην ευρωπαϊκή ήπειρο για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ανταγωνισμός από την Ολλανδία

Πριν την εμφάνιση της σαουδαραβικής ομάδας, ο Παναθηναϊκός είχε να ανταγωνιστεί και άλλους μνηστήρες από την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, υπήρχε ενδιαφέρον για τον Αζεντίν Ουναΐ από την Ολλανδία. Οι ομάδες που είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον ποδοσφαιριστή ήταν ο Άγιαξ και η Αϊντχόφεν.

Ο ανταγωνισμός από αυτές τις ομάδες υπογραμμίζει το ενδιαφέρον που υπήρχε για τον Ουναΐ στην ευρωπαϊκή αγορά. Η επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην Ευρώπη ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, στρέφοντάς τον προς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta