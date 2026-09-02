Η Red Bull επιβεβαίωσε την απουσία του Χατζάρ από το γκραν πρι Ιταλίας – Συνεχίζει με τον Λόσον στη Μόντσα

Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Ισάκ Χατζάρ δεν θα συμμετάσχει ούτε στο επερχόμενο γκραν πρι Ιταλίας στη Μόντσα. Ο 21χρονος Γάλλος οδηγός συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό στον καρπό, με την αυστριακή ομάδα να αποφασίζει να μην αναλάβει κανένα περιττό ρίσκο πριν την πλήρη αποκατάστασή του. Ως εκ τούτου, ο Λίαμ Λόσον θα οδηγήσει εκ νέου τη Red Bull RB22 στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύνθεση της ομάδας για το ιταλικό τριήμερο.

Η κατάσταση της υγείας του Ισάκ Χατζάρ

Ο Ισάκ Χατζάρ παραμένει εκτός δράσης λόγω του κατάγματος στον καρπό που υπέστη. Ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης πυγμαχίας, η οποία έλαβε χώρα στην καλοκαιρινή διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτό το περιστατικό τον ανάγκασε να παρακολουθήσει τον προηγούμενο αγώνα στο Ζάντβορτ από το γκαράζ, χωρίς να μπορέσει να αγωνιστεί.

Παρότι αρχικά υπήρχε αισιοδοξία εντός της αυστριακής ομάδας ότι ο Γάλλος οδηγός θα ήταν έτοιμος να επιστρέψει στους αγώνες για τον «Ναό της Ταχύτητας», όπως αποκαλείται η πίστα της Μόντσα, η τελική απόφαση ήταν να δοθεί προτεραιότητα στην πλήρη αποθεραπεία του. Η ομάδα δεν επιθυμεί να αναληφθεί κανένα περιττό ρίσκο, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του πριν την επιστροφή του στο μονοθέσιο.

Ο Λίαμ Λόσον συνεχίζει με τη Red Bull

Με την απουσία του Ισάκ Χατζάρ, ο Λίαμ Λόσον θα είναι αυτός που θα αναλάβει και πάλι το κόκπιτ της Red Bull RB22. Ο Νεοζηλανδός οδηγός θα αγωνιστεί δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, διατηρώντας τη σύνθεση της Red Bull Racing αμετάβλητη για το επερχόμενο ιταλικό τριήμερο. Η ομάδα επιβεβαίωσε επίσημα αυτή την εξέλιξη, η οποία αποτελεί συνέχεια της παρουσίας του Λόσον στον προηγούμενο αγώνα.

Ο Λόσον εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευκαιρία αυτή, δηλώνοντας: «Είναι ευχάριστο να ακούμε ότι ο Ισάκ αναρρώνει καλά και θα επιστρέψει σύντομα στο μονοθέσιο, όμως είναι σπουδαίο για μένα να έχω άλλο ένα αγωνιστικό τριήμερο με την ομάδα». Πρόσθεσε επίσης ότι το Ζάντβορτ του προσέφερε ένα πολύ χρήσιμο πρώτο σημείο αναφοράς με το αυτοκίνητο, και ότι μετά από ένα πλήρες τριήμερο με αγώνα Sprint, έρχεται στη Μόντσα κατανοώντας πολύ καλύτερα το μονοθέσιο και τις απαιτήσεις του. Τόνισε πως η Μόντσα είναι μια εντελώς διαφορετική πίστα με νέες προκλήσεις, αλλά ανυπομονεί να χτίσει πάνω στην εμπειρία του προηγούμενου τριημέρου.

Οι εμφανίσεις σε Ολλανδία και οι προσδοκίες

Τόσο ο Λίαμ Λόσον όσο και ο Γιούκι Τσουνόντα άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους στον αγώνα της Ολλανδίας. Ο Νεοζηλανδός οδηγός της Red Bull τερμάτισε στην 7η θέση, έχοντας εκκινήσει από την 8η θέση, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στην πίστα του Ζάντβορτ. Η επίδοσή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα θετική, δεδομένης της πρώτης του πλήρους εμπειρίας με το μονοθέσιο.

Από την πλευρά του, ο Ιάπωνας Γιούκι Τσουνόντα, οδηγώντας για την Racing Bulls, άγγιξε τη βαθμολογούμενη δεκάδα, μένοντας τελικά στην 11η θέση. Οι επιδόσεις και των δύο οδηγών στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν πολύ κοντά στον ρυθμό των teammate τους, γεγονός που υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτές οι εμφανίσεις δημιουργούν προσδοκίες για τη συνέχεια στη Μόντσα, μια πίστα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις.

Η σύνθεση της Racing Bulls και οι δοκιμές

Η σύνθεση της Racing Bulls (VCARB 03) παραμένει επίσης αμετάβλητη για το ιταλικό τριήμερο. Ο Γιούκι Τσουνόντα επιστρέφει και διατηρεί το μπάκετ της ομάδας, αγωνιζόμενος δίπλα στον Άρβιντ Λίντμπλαντ. Αυτή η σταθερότητα στις ομάδες της Red Bull Racing και Racing Bulls αναδεικνύει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις τρέχουσες επιλογές της.

Επιπλέον, ο Αγιούμου Ιβάσα, ο έτερος αναπληρωματικός οδηγός του οργανισμού, θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο κόκπιτ. Συγκεκριμένα, θα καθίσει στην RB22 του Μαξ Φερστάπεν κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών (FP1) της Παρασκευής. Αυτή η συμμετοχή του Ιβάσα στις δοκιμές αποτελεί μέρος του προγράμματος ανάπτυξης των οδηγών της Red Bull.

Με πληροφορίες από: Gazzetta